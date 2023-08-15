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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Сили оборони мають успіхи в напрямку Урожайного – Генштаб про ситуацію на фронті

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це розповів речник Генштабу Андрій Ковальов в етері телемарафону Єдині новини.

– У напрямку Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, – сказав він.

Ковальов зазначив, що українські військові наступають південніше міста Бахмут.

Разом з тим війська РФ вели безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки та Красногорівки.

Окрім того, Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. 

– Тривають важкі бої. Загалом протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень, – додав речник.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що за добу РФ втратила 7 танків, 29 артсистем та гелікоптер.

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Джерело: телемарафон

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, контрнаступ
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