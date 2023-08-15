Сили оборони мають успіхи в напрямку Урожайного – Генштаб про ситуацію на фронті
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Про це розповів речник Генштабу Андрій Ковальов в етері телемарафону Єдині новини.
– У напрямку Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, – сказав він.
Ковальов зазначив, що українські військові наступають південніше міста Бахмут.
Разом з тим війська РФ вели безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки та Красногорівки.
Окрім того, Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.
– Тривають важкі бої. Загалом протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень, – додав речник.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що за добу РФ втратила 7 танків, 29 артсистем та гелікоптер.
Джерело: телемарафон
Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова