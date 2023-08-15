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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У ракетах Х-101, випущених вночі по Україні, було до 30 іноземних мікросхем – ОП

У ракетах Х-101, випущених вночі по Україні, було до 30 іноземних мікросхем – ОП
Фото: Факти ICTV

Росія вночі 15 серпня завдала масованого удару по Україні, зокрема і крилатими ракетами Х-101, які були виготовлені у квітні цього року.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем. Інформація збирається, ми працюємо з нашими партнерами, регулярно комунікуємо з ними. Уряди наших партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем, – наголосив він.

За його словами, санкції потрібно посилювати, щоб росіяни не могла отримувати критичні компоненти і виготовляти ракети.

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Фото: Міноборони Росії

Андрій Єрмак, Війна в Україні, Офіс президента, Ракетні удари Росії
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