У ракетах Х-101, випущених вночі по Україні, було до 30 іноземних мікросхем – ОП
Росія вночі 15 серпня завдала масованого удару по Україні, зокрема і крилатими ракетами Х-101, які були виготовлені у квітні цього року.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
– В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем. Інформація збирається, ми працюємо з нашими партнерами, регулярно комунікуємо з ними. Уряди наших партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем, – наголосив він.
За його словами, санкції потрібно посилювати, щоб росіяни не могла отримувати критичні компоненти і виготовляти ракети.
Фото: Міноборони Росії
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