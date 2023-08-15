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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Воїни, які здатні забезпечити Україні свободу: Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Запоріжжі

Воїни, які здатні забезпечити Україні свободу: Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Запоріжжі
Фото: Офіс президента

Під час робочої поїздки в Запорізьку область президент України Володимир Зеленський побував у розташуваннях бригад, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку та поспілкувався з військовими.

Про це повідомляється в Офісі президента України ввечері 15 серпня.

Зокрема, глава держави зустрівся з командувачем оперативно-стратегічного угруповання (ОТУ) військ Таврія Олександром Тарнавським і побував у розташуваннях 3-ї бригади оперативного призначення ім. полковника Петра Болбочана Нацгвардії, 47-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) Маґура, 117-ї ОМБр, 15-ї бригади оперативного призначення ім. Героя України лейтенанта Богдана Завади НГУ, 65-ї ОМБр, 116-ї ОМБр, а також на передових пунктах управління 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ та 118-ї ОМБр.

Президент заслухав доповіді командирів про перебіг бойових дій на ділянках фронту, які перебувають у зоні їхньої відповідальності, та разом із комбригами й комбатами обговорив найбільш проблемні питання їхніх підрозділів.

Зокрема, військові наголошували на необхідності засобів радіоелектронної боротьби та фронтових систем ППО для протидії авіації та БпЛА противника. Також є потреба в безпілотних літальних апаратах, оскільки вони швидко витрачаються в умовах наступальних дій.

Так, під час візиту до розташування 47-ї ОМБр, яка виконує бойові завдання на Оріхівському напрямку, президент обговорив актуальні питання, рішення, перебіг бойових дій та поточні потреби.

Під час відвідин до розташування 117-ї ОМБр, бійці якої виконують завдання на Оріхівському напрямку, президент докладно обговорив із кожним командиром “всі питання та потреби захисників”.

Зокрема, український лідер розповів, що 118-та ОМБр знаходиться серед тих бригад, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку і крок за кроком рішуче йдуть до необхідного результату.

Після візиту до передового пункту управління 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ Володимир Зеленський подякував за захист України на Оріхівському напрямку та наголосив, що українські воїни здатні забезпечити Україні реальну свободу.

Зокрема, глава держави і командири військових з’єднань обговорили питання професійного відбору людей, оснащення бригад спеціальним обладнанням і технікою, потребу в броньованому евакуаційному транспорті.

Президент дав доручення систематизувати запити військових, врахувавши також інформацію, що прозвучала вчора під час відвідання ОТУ Соледар, винести їх на розгляд Ставки Верховного Головнокомандувача й передати іноземним партнерам України.

Нагадаємо, напередодні Зеленський відвідав бригади, які ведуть контрнаступ на Соледарському і Бахмутському напрямках. Там президент також зустрівся з командирами бригад та обговорив поточні запити військових та ситуацію на фронті.

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Запоріжжя, Запорізька область
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