Зауваження військових з передової пролунають на Ставці – Зеленський після візиту на Запоріжжя

Коментарі військових щодо ситуації на передовій, які були озвучені під час особистих розмов із президентом України Володимиром Зеленським, пролунають під час засідання Ставки.

Про це глава держави заявив у відеозверненні за підсумками 15 липня.

Він почав з того, що сьогодні продовжив візити до бойових бригад, які перебувають на передовій.

– Учора ми були на Донеччині, сьогодні – різні райони Запорізької області, територія роботи ОСУВ Таврія, – сказав він.

Глава держави розповів, що мав візити не лише до військових на фронті, а й до хірургічного відділення на передовій.

Президент наголосив, що після розмов із командирами бригад і батальйонів, усе, про що говорили військові, буде озвучено на Ставці верховного головнокомандувача.

– Коли таке спілкування – бригада за бригадою, і в усіх реальний бойовий досвід, то можна оцінити ситуацію значно глибше, побачити, як конкретний досвід одної бригади може бути застосований іншими підрозділами та масштабований на всі наші Сили оборони, – сказав президент.

Він додав, що важливою темою обговорення стала підготовка українських військових і забезпечення бронетехнікою та іншим обладнанням.

– Підготовка воїнів – це також відповідальність кожного командира. Важлива мотивація людей. Це прямий наслідок того, як вчаться воювати, – сказав він.

Президент також вислухав відгуки військових, які використовують західну техніку, отриману Україною від партнерів. Крім того, відзначив українських захисників, які беруть трофеї на полі бою та використовують російську техніку для нищення окупантів.

Володимир Зеленський повідомив, що мав честь нагородити українських воїнів: як солдатів та сержантів, так і офіцерів. Він також додав, що пишається кожним захисником і подякував військовим за шеврони.

Глава держави подякував усім, хто допомагав із ліквідацією наслідків останніх атак РФ в Одесі, Харківській області, Львові, Луцьку, Дніпрі, Краматорську, Черкаській та Запорізькій областях.

– Щодня маємо памʼятати: кроки вперед наших воїнів на передовій наближають безпеку й захист для всіх наших міст і сіл. А що більше сили в нашої ППО, то більше можливостей тилових областей працювати для оборони. Вже збільшуємо, зокрема, військове виробництво – навіть у таких умовах, як зараз. І будемо збільшувати, – сказав він.

Президент наголосив, що українська мета є очевидною: перемога та забезпечення України силою, яка дозволить гарантувати надійний мир.

Джерело : Офіс президента

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