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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

650 окупантів, 11 танків і 24 артсистеми: втрати РФ за добу

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 255 570 своїх військових, з них 650 окупантів українські захисники ліквідували минулої доби.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 16.08.23:

  • танків ‒ 4324 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 8380 (+10) од.;
  • артилерійських систем – 5152 (+24) од.;
  • РСЗВ – 714 (+0) од.;
  • засобів ППО ‒ 485 (+3) од.;
  • літаків – 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 314 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6);
  • крилатих ракет ‒ 1404 (+17);
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7614 (+30) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 773 (+4).

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ готує відео псевдоуспіхів, щоб підняти бойовий дух своїх військових.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ, Росія
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

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