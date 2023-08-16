650 окупантів, 11 танків і 24 артсистеми: втрати РФ за добу

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 255 570 своїх військових, з них 650 окупантів українські захисники ліквідували минулої доби.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 16.08.23:

танків ‒ 4324 (+11) од.;

бойових броньованих машин ‒ 8380 (+10) од.;

артилерійських систем – 5152 (+24) од.;

РСЗВ – 714 (+0) од.;

засобів ППО ‒ 485 (+3) од.;

літаків – 315 (+0) од.;

гелікоптерів – 314 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6);

крилатих ракет ‒ 1404 (+17);

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 7614 (+30) од.;

спеціальної техніки ‒ 773 (+4).

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ готує відео псевдоуспіхів, щоб підняти бойовий дух своїх військових.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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