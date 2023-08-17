Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Прямував з Норвегії до Туреччини: літак з пасажирами потрапив у повітряний простір України
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
Терміново
У Луцьку від влучання російських ракет загинули три людини, є поранені
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Бюро економічної безпеки України очолив Андрій Пащук: що про нього відомо

Бюро економічної безпеки України очолив Андрій Пащук: що про нього відомо

Новим директором Бюро економічної безпеки України став Андрій Пащук, який працював у відомстві з листопада 2022 року.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Призначена особа здійснюватиме загальну координацію й контроль діяльності центрального апарату й територіальних управлінь.

Минулого року Пащука призначили як переможця конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.

– Наразі в.о. директора БЕБ здійснюватиме загальну координацію і контроль діяльності центрального апарату (ЦА) та територіальних управлінь (ТУ) БЕБ та забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених Законом України Про Бюро економічної безпеки України, – йдеться у повідомленні.

Хто такий Андрій Пащук

Пащук закінчив Національну академію внутрішніх справ України (спеціальність Правознавство, кваліфікація юрист), а також Академію управління МВС України (спеціальність Управління у сфері правопорядку, кваліфікація юрист).

З 1997 по 2017 роки Андрій Пащук служив на оперативних та керівних посадах в правоохоронних органах. З 2018 по 2019 роки працював у приватних структурах.

У 2012 році входив до Штабу забезпечення міжнародної взаємодії і координації заходів безпеки з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

З 2019 по 2022 роки працював в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

З 2022 по 2023 роки служив у Бюро економічної безпеки України.

Нагадаємо, що до Пащука відомство очолював Едуард Федоров, який також був у статусі виконувача обов’язків. Його звільнили 14 серпня за згодою сторін.

Фото: Бюро економічної безпеки України

Економіка України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Трохи вище, ніж до повномасштабного вторгнення. У липні інфляція в Україні знизилася до 11,3%
інфляція
Зростання зарплат та конкуренції: НБУ дав прогноз для ринку праці в Україні
Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець
Українці за кордоном. Що буде з економікою, якщо біженці не повернуться додому
українці за кордоном
Посилення неба і завдання на осінь: Зеленський розповів про пріоритети України
Зеленський
Україна, навіть попри підрив ГЕС, може вийти на зростання ВВП у 2023 році – Мінекономіки
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (16.08.2023)
Бюро економічної безпеки України очолив Андрій Пащук: що про нього відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (16.08.2023)
Бюро економічної безпеки України очолив Андрій Пащук: що про нього відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)
Бюро економічної безпеки України очолив Андрій Пащук: що про нього відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (16.08.2023)
Бюро економічної безпеки України очолив Андрій Пащук: що про нього відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь