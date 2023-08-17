Бюро економічної безпеки України очолив Андрій Пащук: що про нього відомо
Новим директором Бюро економічної безпеки України став Андрій Пащук, який працював у відомстві з листопада 2022 року.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Призначена особа здійснюватиме загальну координацію й контроль діяльності центрального апарату й територіальних управлінь.
Минулого року Пащука призначили як переможця конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.
– Наразі в.о. директора БЕБ здійснюватиме загальну координацію і контроль діяльності центрального апарату (ЦА) та територіальних управлінь (ТУ) БЕБ та забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених Законом України Про Бюро економічної безпеки України, – йдеться у повідомленні.
Хто такий Андрій Пащук
Пащук закінчив Національну академію внутрішніх справ України (спеціальність Правознавство, кваліфікація юрист), а також Академію управління МВС України (спеціальність Управління у сфері правопорядку, кваліфікація юрист).
З 1997 по 2017 роки Андрій Пащук служив на оперативних та керівних посадах в правоохоронних органах. З 2018 по 2019 роки працював у приватних структурах.
У 2012 році входив до Штабу забезпечення міжнародної взаємодії і координації заходів безпеки з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
З 2019 по 2022 роки працював в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
З 2022 по 2023 роки служив у Бюро економічної безпеки України.
Нагадаємо, що до Пащука відомство очолював Едуард Федоров, який також був у статусі виконувача обов’язків. Його звільнили 14 серпня за згодою сторін.
Фото: Бюро економічної безпеки України
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