Бюро економічної безпеки України очолив Андрій Пащук: що про нього відомо

Новим директором Бюро економічної безпеки України став Андрій Пащук, який працював у відомстві з листопада 2022 року.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Призначена особа здійснюватиме загальну координацію й контроль діяльності центрального апарату й територіальних управлінь.

Минулого року Пащука призначили як переможця конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.

– Наразі в.о. директора БЕБ здійснюватиме загальну координацію і контроль діяльності центрального апарату (ЦА) та територіальних управлінь (ТУ) БЕБ та забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених Законом України Про Бюро економічної безпеки України, – йдеться у повідомленні.

Хто такий Андрій Пащук

Пащук закінчив Національну академію внутрішніх справ України (спеціальність Правознавство, кваліфікація юрист), а також Академію управління МВС України (спеціальність Управління у сфері правопорядку, кваліфікація юрист).

З 1997 по 2017 роки Андрій Пащук служив на оперативних та керівних посадах в правоохоронних органах. З 2018 по 2019 роки працював у приватних структурах.

У 2012 році входив до Штабу забезпечення міжнародної взаємодії і координації заходів безпеки з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

З 2019 по 2022 роки працював в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

З 2022 по 2023 роки служив у Бюро економічної безпеки України.

Нагадаємо, що до Пащука відомство очолював Едуард Федоров, який також був у статусі виконувача обов’язків. Його звільнили 14 серпня за згодою сторін.

Фото: Бюро економічної безпеки України

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