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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Цієї ночі Повітряні сили знищили 13 дронів типу Shahed

Цієї ночі Повітряні сили знищили 13 дронів типу Shahed
Фото: Getty Images

Уночі 16 серпня Повітряні сили ЗСУ спільно з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 13 ударних безпілотників Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей.

Зазначено, що дрони атакували портову інфраструктуру Одещини.

Пуски здійснювались у кілька хвиль із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

– Про наслідки влучань безпілотників, які не вдалось знищити, розповість місцева військова адміністрація, – йдеться у повідомленні.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС.

Загиблих і постраждалих немає.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Війна в Україні, Дрони, Повітряні сили України
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