Цієї ночі Повітряні сили знищили 13 дронів типу Shahed
Уночі 16 серпня Повітряні сили ЗСУ спільно з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили 13 ударних безпілотників Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей.
Зазначено, що дрони атакували портову інфраструктуру Одещини.
Пуски здійснювались у кілька хвиль із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).
– Про наслідки влучань безпілотників, які не вдалось знищити, розповість місцева військова адміністрація, – йдеться у повідомленні.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС.
Загиблих і постраждалих немає.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко