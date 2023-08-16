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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 16.08.2023 – ситуація на фронті

Карта бойових дій на 16.08.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Де тривають бойові дії в Україні 16.08.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 16 серпня 2023

ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 501-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, ЗСУ, Карта
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

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