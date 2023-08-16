На Житомирщині зловмисники вимагали 190 тис. грн з військового, погрожуючи вбити вагітну дружину

У Житомирській області правоохоронці затримали 8 учасників злочинного угруповання, які вимагали 190 тис. грн у військовослужбовця ЗСУ.

Коли грошей не отримали – завдали йому численних побоїв із застосуванням спортивного знаряддя. Також фігуранти погрожували покалічити, а потім вбити вагітну дружину військового.

Злочинну діяльність організували двоє “кримінальних авторитетів”, які залучили осіб із кримінальним досвідом.

Як уточнили у прокуратурі, до складу угруповання входили жителі Коростишівської міської ОТГ віком 22−35 років.

– Вони силою та погрозами фізичної розправи примушували мешканців регіону сплачувати їм гроші. Для залякування потерпілих навіть облаштували кілька так званих катівень у Коростишеві, в яких з ними “працювали”, – повідомили у Нацполіції.

За місцями проживання та в автомобілях фігурантів вилучили понад 100 тис. грн, майже €6 тис., зброю, наркотичні речовини, мобільні телефони, банківські картки, “чорнові” записи, інші речі, що мають значення для досудового розслідування.

Наразі 8 учасників угруповання затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозри, залежно від ролі та участі у злочинній діяльності.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У межах кримінального провадження триває збір доказової бази для притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.

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