На Житомирщині зловмисники вимагали 190 тис. грн з військового, погрожуючи вбити вагітну дружину
У Житомирській області правоохоронці затримали 8 учасників злочинного угруповання, які вимагали 190 тис. грн у військовослужбовця ЗСУ.
Коли грошей не отримали – завдали йому численних побоїв із застосуванням спортивного знаряддя. Також фігуранти погрожували покалічити, а потім вбити вагітну дружину військового.
Злочинну діяльність організували двоє “кримінальних авторитетів”, які залучили осіб із кримінальним досвідом.
Як уточнили у прокуратурі, до складу угруповання входили жителі Коростишівської міської ОТГ віком 22−35 років.
– Вони силою та погрозами фізичної розправи примушували мешканців регіону сплачувати їм гроші. Для залякування потерпілих навіть облаштували кілька так званих катівень у Коростишеві, в яких з ними “працювали”, – повідомили у Нацполіції.
За місцями проживання та в автомобілях фігурантів вилучили понад 100 тис. грн, майже €6 тис., зброю, наркотичні речовини, мобільні телефони, банківські картки, “чорнові” записи, інші речі, що мають значення для досудового розслідування.
Наразі 8 учасників угруповання затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозри, залежно від ролі та участі у злочинній діяльності.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У межах кримінального провадження триває збір доказової бази для притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко