Обманом хотів повернути вилучені $350 тис.: справа “Діамантового прокурора” була передана до суду

Щодо колишнього першого заступника начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Володимира Шапакіна, який намагався обманом повернути вилучені у нього в ході обшуку понад $350 тис. завершено розслідувань з боку правоохоронців.

Як повідомили у Держбюро розслідувань, обвинувальний акт скеровано до суду.

Йдеться про справу “діамантових прокурорів”, в якій фігурують ексзаступник начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимир Шапакін та колишній заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць.

У 2015 році Шапакін був викритий на хабарництві в особливо великих розмірах. Проти нього та Корнійця було порушено кримінальне провадження та повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Під час обшуків у прокурора було вилучено великі суми грошей у різних валютах, а у його “колеги” знайшли 102 діаманти.

Наразі ця справа перебуває на розгляді суду. Водночас колишній прокурор вирішив протиправно повернути собі гроші та для цього розробив цілу злочинну схему.

– На той час ще чинний прокурор умовив свого знайомого бізнесмена надати йому неправдивий документ про те, що начебто він позичив у підприємця $350 тис. Причому цей договір позики був оформлений заднім числом, – пояснили в ДБР.

На підставі підробленого документа правоохоронець подав до Генеральної прокуратури України заяву про повернення належних йому валютних цінностей, вилучених у ході проведення обшуків.

Після відмови прокуратури у 2015 році він призупинив свої спроби повернути гроші, але після початку повномасштабної агресії колишній прокурор вирішив спробувати повернути їх ще раз.

Таким чином Шапакін намагався скористатись складною суспільно-політичною ситуацією в Україні у своїх корисливих цілях, вважають в ДБР.

Так, цього разу, у липні 2022 року, зловмисник звернувся вже до суду із тими самим підробленими документами. Суд залишив цю заяву без розгляду.

Разом з тим, ДБР отримавши повідомлення суду про таке звернення провело експертизу документів та дійшло висновку, що на час створення Договору позики, датованого 15 травня 2015 року та Розписки (додатку до Договору позики) не відповідає датам, вказаним у цих документах. Рукописний текст від імені експрокурора у Договорі позики, датованому 15 травня 2015 року, був виконаний у період 13-20 липня 2015 року (вже після обшуків).

Таким чином, колишній перший заступник начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури обвинувачується у використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 (в редакції станом на 22.07.2015), а також у поданні завідомо підроблених доказів, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 384) КК України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років, а процесуальним керівництвом займається Офіс Генерального прокурора.

Джерело : ДБР

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