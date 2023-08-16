Обмін територій на членство України в НАТО: чому знов лунають подібні заяви

Глава канцелярії генерального секретаря НАТО Стіан Єнсен ввечері 15 серпня запропонував варіант розв’язання війни, в якому Україна має поступитись територіями Росії, за що офіційний Київ зможе приєднатись до Організації Північноатлантичного договору.

Цей коментар високопосадовця НАТО викликав бурхливу реакцію з боку представників України та вкотре продемонстрував, що питання територіальних поступок є темою, яка обговорюється на Заході.

Як відреагували представники української влади, чи коментували заяви посадовця НАТО в самому Альянсі, та що кажуть експерти – читайте на Фактах ICTV.

Що кажуть експерти

Попри реакцію з боку офіційного Києва, український політолог Володимир Фесенко каже, що заява Стіана Єнсена є приватною думкою та не претендує на позицію канцелярії Генерального секретаря НАТО.

– Те, що він (Єнсен, – Ред.) висловив, відображає його, м’яко кажучи, недостатню компетентність стосовно української ситуації, стосовно української позиції. Він просто не розуміє, що той варіант, в якому воно було сформульоване, воно неприйнятне для України, – сказав він.

Фесенко навів приклад із колишнім американським дипломатом Генрі Кіссінджером, якого також в Україні піддали критиці за те, що він пропонував варіант з територіальними поступками.

– В цьому сенсі Кіссінджер, хоч вже і в дуже поважному віці, все ж більш компетентний. А те, що сформулював Стіан Єнсен, це приватна думка і не є позицією НАТО, – додав український політолог.

Водночас експерт не відкидає, що навіть така теза, яку озвучив високопосадовець НАТО, стане предметом для підсилення російської пропаганди.

Втім, важливішою за держпропаганду РФ, Фесенко називає втому від війни на Заході, через що тема розв’язання російсько-української війни все частіше стає предметом дискусій серед західних партнерів України.

В цьому контексті, каже політолог, треба звертати увагу не на коментарі окремих посадовців НАТО, а на офіційні заяви генерального секретаря Альянсу, а також таких ключових країн військово-політичного блоку, як, наприклад, США, де вже в листопаді наступного року пройдуть президентські вибори.

– Росія вже обрала свою стратегію з затягування війни, як мінімум до президентських виборів США. Сподівання, які є в адміністрації Байдена і деяких європейських політиків, що Росія піде на якісь переговори… я думаю, що це ситуація, коли бажане видається за дійсне, – сказав він.

Реакція представників України

Попри стриману думку Фесенка, представники української влади були жорсткіші в своїх оцінках.

Так, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов назвав заяву Стіана Єнсена “дивним вкидом”, а українське МЗС назвало “абсолютно неприйнятним” розмови про територіальні поступки для України.

Крім того, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк також піддав критиці слова чиновника з канцелярії генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

– Очевидно, що якщо Путін не зазнає нищівної поразки, політичний режим у Росії не зміниться, а воєнні злочинці не понесуть покарання, війна обов’язково повернеться зі збільшеними апетитами Росії, – зазначив Подоляк.

Він також додав, що високопосадовцям не слід “заохочувати вбивць жахливими індульгенціями”.

Очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія також наголосив на заохоченні агресора, коли реагував на заяву Єнсена.

– Розмови про відмову від наших територій в обмін на будь-що лише заохочують агресію. У принципі, ми це вже бачимо по перших реакціях із Москви. Їм ця ідея подобається, бо вона узаконює загарбницькі війни й підриває міжнародне право. Вона веде до поразки демократії та тріумфу тоталітарних режимів. Відмова від територій не означає закінчення війни. Вона гарантує нові конфлікти у різних точках земної кулі, – написав він.

Позиція НАТО

Разом із тим, сам генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг неодноразово казав, що Україна має сама визначати час і умови будь-яких переговорів з Росією.

Ба більше, неназваний посадовець НАТО в коментарі Суспільному підтвердив, що позиція військово-політичного блоку щодо російсько-української війни не змінилась.

– Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, й ми віддані досягненню справедливого та тривалого миру, — зазначив співрозмовник Суспільного.

Посадовець також наголосив, що Україна сама має вирішувати, коли і на яких умовах досягти миру. За його словами, очевидно, що існує потреба у безпекових домовленостях, які б гарантували, що війна не повториться.

– Позиція Альянсу чітка та не змінилася, — додав представник НАТО.

Примітно, що паралельно із цими заявами, державний секретар США Ентоні Блінкен закликав американський Конгрес оперативно затвердити додаткове фінансування на $24,1 млрд для підтримки України у військовій, економічній і гуманітарній сферах.

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