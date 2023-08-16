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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Обшукують будинки та перевіряють телефони: окупанти посилили фільтраційні заходи на Херсонщині

російські окупанти
Фото: Getty Images

Росіяни посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що в період з 15 до 26 серпня окупанти заборонили будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою.

– Проводяться масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сім-картки українських операторів, – йдеться у зведенні.

Також у Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація ЗСУ протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 539-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини-онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Генеральний штаб України, Російська агресія, Херсонська область
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

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