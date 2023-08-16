Обшукують будинки та перевіряють телефони: окупанти посилили фільтраційні заходи на Херсонщині

Росіяни посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що в період з 15 до 26 серпня окупанти заборонили будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою.

– Проводяться масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сім-картки українських операторів, – йдеться у зведенні.

Також у Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація ЗСУ протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 539-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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