Обшукують будинки та перевіряють телефони: окупанти посилили фільтраційні заходи на Херсонщині
Росіяни посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зазначається, що в період з 15 до 26 серпня окупанти заборонили будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою.
– Проводяться масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сім-картки українських операторів, – йдеться у зведенні.
Також у Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Авіація ЗСУ протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс противника.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 539-ту добу.
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На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко