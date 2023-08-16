Що таке імітація пуску ракети (фальшивих цілей): як росіяни це роблять і навіщо

Неодноразово повітряні тривоги в Україні супроводжувалися повідомленнями про так звану імітацію пуску ракет.

Що таке імітація пуску ракети, як ворог це робить і для чого, Факти ICTV запитали в авіаексперта, провідного наукового співробітника НАУ Валерія Романенка.

Імітація пуску ракети (фальш-цілей): що це таке

За словами Романенка, це коли ворог спеціально вмикає відповідні системи та сигнали на відомих частотах, щоб українські військові могли легко їх перехоплювати.

– Імітація пуску ракети здійснюється лише для наземних комплексів. І ворог це робить спеціально, – каже авіаексперт.

Тут важливо розуміти, як саме працює запуск ракети. Авіаексперт наголошує, що немає якоїсь червоної кнопки, яка відправляє ракету в небо.

У більшості сучасних ракет пускова установка стоїть окремо, на неї надходить спеціальний сигнал та інформація про координати цілі.

– Наприклад, якщо говорити про Іскандер, то сигнал надходить спершу на пускову установку, де інформація передається на навігаційну систему (або систему управління ракети) і тільки потім ракета запускається. Та поки сигнал іде на пускову установку, його можна перехопити, – каже Романенко.

А коли ворог хоче зробити імітацію пуску ракет, то надсилає хибний сигнал, який до самої ракетної установки не доходить, проте його можуть перехопити наші військові.

Так відбувається імітація пуску ракети.

– Також велику роль грають переговори між штабами противника, які наші радіорозвідувальні служби перехоплюють. Тобто ворог різними способами може імітувати запуск ракети, – додає експерт.

Навіщо ворог робить електронні пуски ракет

На думку Романенка, РФ хоче просто виснажити українців.

Адже коли відбувається запуск ракет, навіть імітований, починається повітряна тривога, яка зупиняє транспорт, закриває магазини, кінотеатри тощо.

– Тобто під час тривоги зачиняються різні заклади, супермаркети, людей виводять із торговельних центрів чи кінотеатрів. Росіяни просто так бавляться, бо хочуть виснажити нас, – підсумовує авіаексперт.

Остання імітація пуску ракети

9 серпня 2023 року росіяни зімітували пуски по Україні гіперзвукових ракет Кинджал. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Ігнат пояснив, що була “засічка” в районі північних областей, тому багато Telegram-каналів почали писати, що рухаються ракети Кинджал у бік Вінницької та інших областей. За його словами, “засічка” (імітаційна ціль) зі швидкістю 7500 км на годину – характерний маркер того, що росіяни могли запустити гіперзвукову ракету. Схожі речі окупанти робили й напередодні Дня Повітряних сил, але тоді ворог справді запустив реальні ракети та кілька імітаційних. Ігнат пояснив, що для створення імітацій пуску ракет працюють ворожі засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які створюють хибні мітки. Радіоелектронна боротьба – це різновид збройної боротьби, який здійснює радіоперешкоди для радіоелектронних засобів розвідки, систем зв’язку та керування ворога для ускладнення його роботи і передання даних. РЕБ є видом бойового забезпечення. Читайте також РФ атакувала Україну чотирма Кинджалами: одну ракету збили над Київщиною

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