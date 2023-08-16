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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Україна досягла того, що вторгнення РФ залишиться стратегічним провалом – Блінкен

Ентоні Блінкен
Фото: Depositphotos

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну – стратегічний провал. Російський диктатор Володимир Путін має чітко усвідомлювати безглуздість продовження агресії.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він нагадав, що наступного тижня буде півтора року від початку повномасштабного вторгнення Росії.

За словами Блінкена, Сполучені Штати та десятки інших країн продовжуватимуть підтримувати нашу країну доти, доки в Україні не буде встановлено справедливий і міцний мир.

– Українці за допомогою зусиль та ресурсів союзників і партнерів в усьому світі змогли відстояти основні принципи – суверенітет, територіальну цілісність, незалежність. Вони досягли того, що вторгнення Росії залишиться стратегічним провалом, – наголосив держсекретар США.

Він зазначив, Вашингтон працює з українськими партнерами над довгостроковими зобов’язаннями у сфері безпеки, щоб допомогти Києву стримувати та за необхідності захищатися від майбутньої агресії РФ.

– Україна має чітко усвідомлювати довготривалий характер нашої підтримки та підтримки багатьох інших країн, які надаватимуть аналогічні зобов’язання Україні. Президент Путін має чітко усвідомити марність продовження своєї агресії, – додав він.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен закликав американський Конгрес оперативно затвердити додаткове фінансування на $24,1 млрд для підтримки України у військовій, економічній і гуманітарній сферах.

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Джерело: Держдеп США

Війна в Україні, Росія, США, Україна
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