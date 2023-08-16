В Україні пропонують дозволити друк книг російських авторів, які засудили агресію РФ

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики пропонує дозволити українським видавництвам друкувати книги російських авторів, які публічно засудили агресію РФ проти України.

Про це повідомляє Детектор Медіа з посиланням на голову комітету Микиту Потураєва.

Раніше до членів комітету звернулось видавництво Кліо, яке готує до друку монографію про Івана Богуна авторства Тетяни Таїрової-Яковлевої – російської історикині, дослідниці історії України XVI–XVIII ст. Серед її робіт — книги про Івана Мазепу, Коліївщину, період Руїни тощо.

Члени комітету підтримали пропозицію щодо розробки пропозицій змін до законодавства.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону №9568, який передбачає внесення змін до законів про підтримку книговидавничої справи та стимулювання розвитку книговидання.

Законопроєкт пропонує видавати громадянам України, які досягли 14 років і повинні отримувати паспорт, сертифікат на придбання книг у паперовій та електронній формі.

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