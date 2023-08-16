В Україні пропонують дозволити друк книг російських авторів, які засудили агресію РФ
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики пропонує дозволити українським видавництвам друкувати книги російських авторів, які публічно засудили агресію РФ проти України.
Про це повідомляє Детектор Медіа з посиланням на голову комітету Микиту Потураєва.
Раніше до членів комітету звернулось видавництво Кліо, яке готує до друку монографію про Івана Богуна авторства Тетяни Таїрової-Яковлевої – російської історикині, дослідниці історії України XVI–XVIII ст. Серед її робіт — книги про Івана Мазепу, Коліївщину, період Руїни тощо.
Члени комітету підтримали пропозицію щодо розробки пропозицій змін до законодавства.
Наразі у Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону №9568, який передбачає внесення змін до законів про підтримку книговидавничої справи та стимулювання розвитку книговидання.
Законопроєкт пропонує видавати громадянам України, які досягли 14 років і повинні отримувати паспорт, сертифікат на придбання книг у паперовій та електронній формі.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко