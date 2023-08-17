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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 17.08.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Карта бойових дій в Україні на 17.08.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 17 серпня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 540-й день. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
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Карта бойових дій на 17.08.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (16.08.2023)
Карта бойових дій на 17.08.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)
Карта бойових дій на 17.08.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (16.08.2023)
Карта бойових дій на 17.08.2023 – ситуація на фронті
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