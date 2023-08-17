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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На Бахмутському напрямку знищили російський ударний вертоліт Ка-52

Ка-52 Алігатор вертоліт
Фото: Getty Images

Уранці на Бахмутському напрямку українським воїнам вдалося знищити російський ударний вертоліт Ка-52.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Він також подякував підрозділу ЗРВ Повітряних сил за успішну бойову роботу.

Під ранок окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами, в результаті знеструмлено два населені пункти.

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Війна в Україні, Вертоліт, Повітряні сили України
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (16.08.2023)
На Бахмутському напрямку знищили російський ударний вертоліт Ка-52
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (16.08.2023)
На Бахмутському напрямку знищили російський ударний вертоліт Ка-52
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)
На Бахмутському напрямку знищили російський ударний вертоліт Ка-52
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (16.08.2023)
На Бахмутському напрямку знищили російський ударний вертоліт Ка-52
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