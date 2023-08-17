Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
На Бахмутському напрямку знищили російський ударний вертоліт Ка-52
Уранці на Бахмутському напрямку українським воїнам вдалося знищити російський ударний вертоліт Ка-52.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Він також подякував підрозділу ЗРВ Повітряних сил за успішну бойову роботу.
Під ранок окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами, в результаті знеструмлено два населені пункти.
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко