Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Терміново
У Луцьку від влучання російських ракет загинули три людини, є поранені
Не завершиться до весни: Верещук закликала налаштуватися на затяжну війну
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На карті тривог у Миколаївській області зʼявилася радіаційна загроза: в чому причина

радіація, радіаційні навчання
Фото: УНІАН

Сьогодні о 9:55 на карті повітряних тривог у Миколаївській області з’явилася позначка радіаційної загрози. В ОВА попередили, що це навчання. 

Глава військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім у своєму Telegram повідомив, що 17 та 18 серпня на території Южноукраїнська та Вознесенського району проводитимуться багатоступеневі командно-штабні навчання з цивільного захисту.

– Під час навчань планується відпрацювання практичних заходів з евакуації населення із зон умовного радіаційного зараження, ліквідації наслідків пожеж та ракетних ударів, – написав він. 

Кім зазначив, що в ході відпрацювання можливе обмеження руху транспортних засобів дорогами регіонального та місцевого значення на території Вознесенського району.

– Всі заходи носять навчальний характер, – наголосив глава ОВА.

На карті тривог у Миколаївській області зʼявилася радіаційна загроза: в чому причина
Скриншот
На карті тривог у Миколаївській області зʼявилася радіаційна загроза: в чому причина
Скриншот
На карті тривог у Миколаївській області зʼявилася радіаційна загроза: в чому причина
Скриншот
На карті тривог у Миколаївській області зʼявилася радіаційна загроза: в чому причина
На карті тривог у Миколаївській області зʼявилася радіаційна загроза: в чому причина
На карті тривог у Миколаївській області зʼявилася радіаційна загроза: в чому причина

Нагадаємо, слідкувати за рівнем радіаційного фону в Україні можна за допомогою онлайн-карти.

Карта SaveEcoBot у режимі онлайн допоможе дізнатися рівень радіаційного фону та контролювати ситуацію. Вона показує радіаційний фон, рівень забруднення повітря, а також пожежі по всій Україні.

Читайте також
Радіація не питає, хто нейтральний: Зеленський закликав світ відреагувати на ситуацію на ЗАЕС
Володимир Зеленський

Віталій Кім, Миколаївська область, Радіація
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Продавав липові довідки для ухилянтів. На Миколаївщині затримали директора психлікарні
На карті тривог у Миколаївській області зʼявилася радіаційна загроза: в чому причина
Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку: на Миколаївщині пролунали вибухи
Вибух
Скоро будуть на лівому березі. Кім показав відео з загадковими човнами
Віталій Кім
США відреагували на повідомлення про можливий замах на Зеленського
Володимир Зеленський
Смерть хворого на епілепсію мобілізованого: омбудсмен взяв справу під особистий контроль
На карті тривог у Миколаївській області зʼявилася радіаційна загроза: в чому причина
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (16.08.2023)
На карті тривог у Миколаївській області зʼявилася радіаційна загроза: в чому причина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (16.08.2023)
На карті тривог у Миколаївській області зʼявилася радіаційна загроза: в чому причина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)
На карті тривог у Миколаївській області зʼявилася радіаційна загроза: в чому причина
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (16.08.2023)
На карті тривог у Миколаївській області зʼявилася радіаційна загроза: в чому причина
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь