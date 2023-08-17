На карті тривог у Миколаївській області зʼявилася радіаційна загроза: в чому причина
Сьогодні о 9:55 на карті повітряних тривог у Миколаївській області з’явилася позначка радіаційної загрози. В ОВА попередили, що це навчання.
Глава військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім у своєму Telegram повідомив, що 17 та 18 серпня на території Южноукраїнська та Вознесенського району проводитимуться багатоступеневі командно-штабні навчання з цивільного захисту.
– Під час навчань планується відпрацювання практичних заходів з евакуації населення із зон умовного радіаційного зараження, ліквідації наслідків пожеж та ракетних ударів, – написав він.
Кім зазначив, що в ході відпрацювання можливе обмеження руху транспортних засобів дорогами регіонального та місцевого значення на території Вознесенського району.
– Всі заходи носять навчальний характер, – наголосив глава ОВА.
Нагадаємо, слідкувати за рівнем радіаційного фону в Україні можна за допомогою онлайн-карти.
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