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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки
Олег Жданов

Наступник Стріли-10: що відомо про російський ЗРК Сосна та його характеристики

ЗРК Сосна

Кілька днів тому військовий аналітик Роб Лі повідомив у Twitter, що українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс Сосна.

Лі опублікував відео, на якому кілька дронів-камікадзе врізаються в ЗРК Сосна-Р. Проте аналітики проєкту Ukraine Weapons Tracker заявили, що насправді ЗСУ знищили не Сосну-Р, а комплекс Стріла-10.

Пізніше Боб Лі видалив свій допис у Twitter.

Що відомо про російський зенітно-ракетний комплекс Сосна, а також про його характеристики та особливості, Факти ICTV запитали у військового експерта Олега Жданова.

ЗРК Сосна: що відомо про комплекс

Сосна – зенітно-ракетний комплекс ближнього радіуса дії, призначений для захисту військових підрозділів від атаки з повітря в будь-яких видах бою. Розробкою ЗРК займалося акціонерне товариство КБ точного машинобудування ім. А.Е. Нудельмана.

Проєктування Сосни розпочалося у 2005 році, перші випробування пройшли у 2013 році, а на озброєння ЗРК взяли у червні 2019 року.

Взагалі Сосну розробляли як наступницю ЗРК Стріла-10 (це радянський зенітно-ракетний комплекс, призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах).

За словами військового експерта Олега Жданова, не дивно, що військові аналітики переплутали ці комплекси, адже вони дуже схожі. Хоч, на перший погляд, Сосна дуже схожа на ЗРК Панцир, проте в неї немає радара. Річ у тім, що цей комплекс класом нижчий від Панцира.

У Стріли-10 немає РЛС, тому конструктори вирішили, що без радара може обійтись і Сосна. Ракетне озброєння ЗРК Сосна розміщене в пусковій установці на гіростабілізованій платформі, де також розміщене інше обладнання: теле- і дві тепловізійні оптичні системи, лазерний далекомір, апаратура управління ракетою.

– ЗРК Сосна тактичний, близького радіуса дії. Призначений для захисту переднього краю лінії фронту або в районах зосередження. Насправді суттєвих відмінностей між ЗРК Сосна та Стріла-10 майже немає, – каже Жданов.

За словами експерта, ЗРК Сосна має таку ж саму пускову установку, що і Стріла-10, а ще 12 зенітних керованих ракет і трохи збільшену дальність дії: по літаках – 16-30 км, по гелікоптерах – 10-14 км.

– Також росіяни заявляють, що Сосна може збивати крилаті ракети. Але цей факт неперевірений, адже окрім випробувань це ніде не перевірялось, – зазначає військовий експерт.

Зенітна ракета Сосни – двоступенева, з лазерним наведенням. Дальність пуску сягає 10 км, а максимальна висота – 5 км. Ракета досить легка, адже разом із транспортно-пусковим контейнером важить 42 кг. Це дозволило розмістити на бойовій машині цілу дюжину ракет у двох пакетах.

Проте має Сосна вагомий мінус – ЗРК не має траспортно-заряджальної машини. Тобто перезаряджати комплекс потрібно вручну силами екіпажу. Екіпаж, до речі, складається лише з двох осіб – оператора і механіка-водія. Щоб перезарядити Сосну, їм удвох потрібно буде перетягати та підняти на висоту майже пів тонни вантажу.

– Сьогодні Сосна не перебуває в масовому виробництві. Тому на полі бою ця машина рідкісна. Кількість цього ЗРК дуже мала. Взагалі у РФ є така “особливість”: вони розробляють якийсь зразок, роблять декілька одиниць, постачають їх у війська і роблять з цього велику рекламу. Проте насправді таких зразків дуже мало. Так само трапилось і з ЗРК Сосна, – додає експерт.

Технічні характеристики

  • Максимальна швидкість ракети – 900 м/с.
  • Система наведення – лазерна променева.
  • Зони ураження по дальності: 1,3-10 км.
  • Зона ураження по висоті: 0,002-5 км.
  • Екіпаж: дві людини — оператор і водій.
  • Час реакції – 5 сек.
  • Час на перезаряджання – 10 хв.
  • Озброєння – 12 зенітних керованих ракет.
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Фото: Мілітарний

арсенал зброї, Війна в Україні, Зброя
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