Один пуск із ПЗРК: на Запоріжжі зранку знищили російський вертоліт Алігатор

Сьогодні зранку, 17 серпня, в районі Роботиного на Запоріжжі воїни 47 окремої механізованої бригади знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 Алігатор.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону ЗСУ виявила ворожий Алігатор. Один пуск з ПЗРК – ціль знищена, наголосили наші бійці.

Це вже восьмий збитий вертоліт Ка-52 на рахунку 47 окремої механізованої бригади

Вартість такого гелікоптера становить близько $16 млн.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 серпня, на Бахмутському напрямку українські воїни також знищили вертоліт Ка-52.

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