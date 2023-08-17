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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Один пуск із ПЗРК: на Запоріжжі зранку знищили російський вертоліт Алігатор

Один пуск із ПЗРК: на Запоріжжі зранку знищили російський вертоліт Алігатор
Фото: Getty Images

Сьогодні зранку, 17 серпня, в районі Роботиного на Запоріжжі воїни 47 окремої механізованої бригади знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 Алігатор.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону ЗСУ виявила ворожий Алігатор. Один пуск з ПЗРК – ціль знищена, наголосили наші бійці.

Це вже восьмий збитий вертоліт Ка-52 на рахунку 47 окремої механізованої бригади

Вартість такого гелікоптера становить близько $16 млн.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 серпня, на Бахмутському напрямку українські воїни також знищили вертоліт Ка-52.

Війна в Україні, Гелікоптер, Запорізька область
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
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Один пуск із ПЗРК: на Запоріжжі зранку знищили російський вертоліт Алігатор
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)
Один пуск із ПЗРК: на Запоріжжі зранку знищили російський вертоліт Алігатор
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (16.08.2023)
Один пуск із ПЗРК: на Запоріжжі зранку знищили російський вертоліт Алігатор
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