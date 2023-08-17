Один пуск із ПЗРК: на Запоріжжі зранку знищили російський вертоліт Алігатор
Сьогодні зранку, 17 серпня, в районі Роботиного на Запоріжжі воїни 47 окремої механізованої бригади знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 Алігатор.
Про це повідомляє пресслужба бригади.
Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону ЗСУ виявила ворожий Алігатор. Один пуск з ПЗРК – ціль знищена, наголосили наші бійці.
Це вже восьмий збитий вертоліт Ка-52 на рахунку 47 окремої механізованої бригади
Вартість такого гелікоптера становить близько $16 млн.
Нагадаємо, що сьогодні, 17 серпня, на Бахмутському напрямку українські воїни також знищили вертоліт Ка-52.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко