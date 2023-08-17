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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Оновлення даних у ТЦК не означає подальшу мобілізацію – Маляр

Ганна Маляр

Оновлення даних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військкоматах) не означає подальшу мобілізацію.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Основне, до чого ми закликаємо – це просто прийти в територіальні центри комплектування й оновити свої дані. Це геть не означає, що людина буде після цього мобілізована або її “візьмуть на олівець”, бо вона вже туди прийшла, – сказала Маляр під час презентації у Military Media Center інформаційної кампанії під назвою Оновлюй дані в ТЦК.

Вона наголосила, що це процедура, яку кожен, хто є на обліку, за законом повинен пройти, тому що “ми всі відповідальні люди і кожен з нас повинен розуміти, що в країні війна, і кожен з нас повинен принаймні виконувати свій обов’язок”.

– Якщо людина оновить свої дані – це полегшить роботу ТЦК, ми знімемо частину і корупційних ризиків у цій ситуації. І взагалі потрібно чітко розуміти, що не всі мобілізовані – це люди, які виконують бойові завдання. Є потреба в усіх спеціальностях, але ключове завдання – це оновити дані, щоб держава належним чином мала цю інформацію у своєму розпорядженні, – сказала Маляр.

Також заступниця міністра оборони додала, що в цій ситуації важлива довіра між громадянами і ТЦК, “зараз ми робимо крок назустріч до встановлення цієї довіри”.

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Джерело: Military Media Center 

Фото: Military Media Center

Війна в Україні, Ганна Маляр, Російська агресія
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