Оновлення даних у ТЦК не означає подальшу мобілізацію – Маляр
Оновлення даних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військкоматах) не означає подальшу мобілізацію.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
– Основне, до чого ми закликаємо – це просто прийти в територіальні центри комплектування й оновити свої дані. Це геть не означає, що людина буде після цього мобілізована або її “візьмуть на олівець”, бо вона вже туди прийшла, – сказала Маляр під час презентації у Military Media Center інформаційної кампанії під назвою Оновлюй дані в ТЦК.
Вона наголосила, що це процедура, яку кожен, хто є на обліку, за законом повинен пройти, тому що “ми всі відповідальні люди і кожен з нас повинен розуміти, що в країні війна, і кожен з нас повинен принаймні виконувати свій обов’язок”.
– Якщо людина оновить свої дані – це полегшить роботу ТЦК, ми знімемо частину і корупційних ризиків у цій ситуації. І взагалі потрібно чітко розуміти, що не всі мобілізовані – це люди, які виконують бойові завдання. Є потреба в усіх спеціальностях, але ключове завдання – це оновити дані, щоб держава належним чином мала цю інформацію у своєму розпорядженні, – сказала Маляр.
Також заступниця міністра оборони додала, що в цій ситуації важлива довіра між громадянами і ТЦК, “зараз ми робимо крок назустріч до встановлення цієї довіри”.
Джерело: Military Media Center
Фото: Military Media Center
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