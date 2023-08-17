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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Перше українське судно з зерном пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський

Перше українське судно з зерном пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський

Увечері 16 серпня перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор. Наразі воно рухається в напрямку Босфору.

Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Щойно Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Зараз воно прямує до Босфору, – написав голова держави.

Він нагадав, що раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську організацію про роботу коридору, а та “вкотре підтвердила суверенні права України на регулювання навігації та закликала Росію припинити погрози й дотримуватися міжнародних конвенцій”.

– Море має бути безпечним для всіх. Це принципово для України та наших партнерів. Свобода й безпека мореплавства – фундаментальні принципи міжнародних відносин, − зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 серпня, з порту Одеси вирушило перше судно з українським продовольством, яке скористалося тимчасовим коридором через місяць після виходу РФ із зернової угоди.

Фото: Олександр Кубраков

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Експорт, Зерно, судно, Чорноморська зернова ініціатива
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Перше українське судно з зерном пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (16.08.2023)
Перше українське судно з зерном пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
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