Перше українське судно з зерном пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
Увечері 16 серпня перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор. Наразі воно рухається в напрямку Босфору.
Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.
– Щойно Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Зараз воно прямує до Босфору, – написав голова держави.
Він нагадав, що раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську організацію про роботу коридору, а та “вкотре підтвердила суверенні права України на регулювання навігації та закликала Росію припинити погрози й дотримуватися міжнародних конвенцій”.
– Море має бути безпечним для всіх. Це принципово для України та наших партнерів. Свобода й безпека мореплавства – фундаментальні принципи міжнародних відносин, − зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що сьогодні, 16 серпня, з порту Одеси вирушило перше судно з українським продовольством, яке скористалося тимчасовим коридором через місяць після виходу РФ із зернової угоди.
Фото: Олександр Кубраков
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