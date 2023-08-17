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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Сіль для всієї України: стало відомо, скільки млн тонн можна добувати на Закарпатті

Перша сіль із Закарпаття

Запаси кам’яної солі в Тереблянському родовищі на Закарпатті становлять щонайменше 15,5 млн тонн.

Про це повідомив керівник Закарпатської ОВА Віктор Микита із посиланням на попередні дані геологічних досліджень.

– Після попередніх геологічних досліджень та апробації Тереблянського соляного родовища у 2015 році зафіксовано, що воно має запаси кам’яної солі обсягом 15,5 млн тонн за категорією С1 і 505,4 млн тонн із невизначеним промисловим значенням за категорією С2, – зазначив він.

Поклади кам’яної солі залягають на глибині від 30 до 500 м. До 2026 року, після освоєння родовища, там можна буде добувати до 300 тис. тонн на рік, зокрема 80 тис. тонн солі Екстра.

Також є перспектива наростити обсяги видобутку, якщо добудують переробні потужності.

За попередніми розрахунками, вже до кінця 2023 року підприємства можуть отримати технічну сіль для утримання доріг під час зими.

А в перспективі Тереблянське родовище зможе на 100% забезпечити ці потреби України. За словами Микити, це критично важливо, “враховуючи колосальне зростання ринкової ціни на цей продукт”.

Як відомо, розробка соляного родовища на Закарпатті відбувається в межах інвестиційної угоди з ТОВ Катіон Інвест. Очікується, що в майбутньому воно зможе забезпечити 100% потреб України в солі. Наприклад, потреби держави в технічній солі становлять приблизно 450 тис. тонн у зимовий сезон.

Першу сіль у Тереблянському родовищі видобули 28 липня цього року.

Раніше ключовим постачальником солі для України було підприємство Артемсіль. Воно розташоване місті Соледар (Донецька область), яке зараз тимчасово окуповане та через бойові дії зупинилося.

До річниці повномасштабної війни Артемсіль випустило лімітовану партію солі. Кошти від її продажу планували передати на армію дронів для української розвідки.

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Джерело: Закарпатська ОВА

Фото: Закарпатська ОВА

Закарпатська область, Закарпаття
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