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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Сили оборони закріпилися в Урожайному та окупанти намагаються штурмувати – Нацгвардія

урожайне

Підрозділи Національної гвардії закріпились на досягнутих рубежах після звільнення селища Урожайне Донецької області. Проте росіяни не полишають спроб повернути собі втрачені позиції.

Про це на брифінгу повідомив заступник директора Департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович.

На Бердянському напрямку впродовж тижня мінометні підрозділи 2 Галицької бригади, а також підрозділи 31 бригади та 32 полку Нацгвардії забезпечували підтримку Сил оборони, завдяки чому штурмовим групам вдалося зайти і звільнити Урожайне.

Підрозділи Національної гвардії провели зачистку й розмінування звільненого селища.

Контратаки окупантів на Урожайне не мають успіху – Нацгвардія

Deep State

Раніше речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони мають успіх у просуванні південніше від звільненого селища Урожайне.

Також стало відомо, що військові евакуювали трьох людей, які залишалися в Урожайному.

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Фото: скриншот

Війна в Україні, Донецька область, контрнаступ
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
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Сили оборони закріпилися в Урожайному та окупанти намагаються штурмувати – Нацгвардія
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (16.08.2023)
Сили оборони закріпилися в Урожайному та окупанти намагаються штурмувати – Нацгвардія
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)
Сили оборони закріпилися в Урожайному та окупанти намагаються штурмувати – Нацгвардія
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Сили оборони закріпилися в Урожайному та окупанти намагаються штурмувати – Нацгвардія
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