Сили оборони закріпилися в Урожайному та окупанти намагаються штурмувати – Нацгвардія

Підрозділи Національної гвардії закріпились на досягнутих рубежах після звільнення селища Урожайне Донецької області. Проте росіяни не полишають спроб повернути собі втрачені позиції.

Про це на брифінгу повідомив заступник директора Департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович.

На Бердянському напрямку впродовж тижня мінометні підрозділи 2 Галицької бригади, а також підрозділи 31 бригади та 32 полку Нацгвардії забезпечували підтримку Сил оборони, завдяки чому штурмовим групам вдалося зайти і звільнити Урожайне.

Підрозділи Національної гвардії провели зачистку й розмінування звільненого селища.

Раніше речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони мають успіх у просуванні південніше від звільненого селища Урожайне.

Також стало відомо, що військові евакуювали трьох людей, які залишалися в Урожайному.

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