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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У селі на Запоріжжі окупанти забрали цивільний будинок під шпиталь

армія РФ російські військові
Фото: Depositphotos

На окупованому Запоріжжі в селі Шевченківське російські загарбники в одному із цивільних будинків облаштували свій шпиталь – лікують поранених.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Відомо, що у цьому будинку на лікуванні перебувають понад 30 поранених окупантів.

Це далеко не перший населений пункт Запорізької області, де росіяни нашвидкуруч облаштовують свої госпіталі.

Зауважимо, що окупанти облаштовують шпиталі у непристосованих для цього місцях: дитячих садочках, таборах або ж повністю забирають селищні лікарні. Часто місцеве населення не має доступу до медичної допомоги, бо в лікарні самі лише окупанти.

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Раніше повідомлялося, що у селищі Михайлівка Запорізької області окупанти поселили в місцевій школі 100 своїх військовослужбовців.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
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