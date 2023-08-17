У селі на Запоріжжі окупанти забрали цивільний будинок під шпиталь

На окупованому Запоріжжі в селі Шевченківське російські загарбники в одному із цивільних будинків облаштували свій шпиталь – лікують поранених.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Відомо, що у цьому будинку на лікуванні перебувають понад 30 поранених окупантів.

Це далеко не перший населений пункт Запорізької області, де росіяни нашвидкуруч облаштовують свої госпіталі.

Зауважимо, що окупанти облаштовують шпиталі у непристосованих для цього місцях: дитячих садочках, таборах або ж повністю забирають селищні лікарні. Часто місцеве населення не має доступу до медичної допомоги, бо в лікарні самі лише окупанти.

Раніше повідомлялося, що у селищі Михайлівка Запорізької області окупанти поселили в місцевій школі 100 своїх військовослужбовців.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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