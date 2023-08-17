Україна розв’язує логістичні проблеми набагато краще, прорив ЗСУ може відбутись до кінця 2023 року – Forbes

Сили оборони України, в рамках контрнаступу, можуть здобути суттєвих успіхів на полі бою ще до кінця поточного року.

Як зазначає Forbes, українські захисники вже мають успіхи, серед яких деокуповані населені пункти та численні ураження складів та командних центрів ворога.

Втім, просування українських військових не таке швидке, як цього очікували на Заході.

Як пише Forbes, Сили оборони України роблять на фронті неймовірні речі та закладають підґрунтя для прориву.

– В цілому, досягнення України на полі бою є неймовірними. Було б легко критикувати Україну за нездатність вести сучасну і належну “загальновійськову” боротьбу на полі бою, за нездатність об’єднати всі інструменти поля бою в зрежисований концерт знищення. Але той факт, що Україна воює, просувається вперед і готує ґрунт для прориву пізніше восени… є просто неймовірним військовим подвигом, – пише Forbes.

Видання зазначає, що Україна веде війну з порівняно невеликою армією.

– Українські фронтові війська жахливо розтягнуті, вони змушені утримувати страхітливу 600-мильну лінію фронту, де вони стикаються з підготовленою російською обороною. І саме там точаться запеклі бої. Вимоги безпеки на довгому кордоні України, що межує з Росією на сході і ворожою Білоруссю на півночі, вимагають ще більше військ, – йдеться у матеріалі.

Водночас, як пише Forbes, Україна не переймається похмурою статистикою щодо кількості сил Росії у порівнянні з українськими Силами оборони.

– Зараз країна веде успішний наступ. Але завдання попереду буде монументальним. Навіть якщо Україна присвятить кожного військовослужбовця, що перебуває на дійсній військовій службі, належній загальновійськовій атаці, українським кадровим військам, що налічують близько 333 тис. “фронтовиків”, буде важко просуватися вперед, – зазначає видання.

Forbes вказують на складність російських укріплень на оборонній лінії, які важко прорвати “лише військовим подвигом”.

– Якщо Україна зможе прорватися цієї осені, прорватися до Азова і, можливо, захопити Крим, то вона зробить щось грандіозне – різко скоротить фронт бойових дій, – йдеться в матеріалі.

Водночас складність такого завдання полягає в тому, що українська армія веде наступ, водночас продовжуючи підготовку. Згідно з повідомленням PBS, близько 41 тис. українських військовослужбовців пройшли підготовку на Заході. Але це, визнає видання, є невеликою кількістю військ.

Forbes пише, що ЗСУ сьогодні отримують допомогу від багатьох країн, що значно ускладнює логістику. Попри це, видання вказує, що перехід колишніх країн Варшавського договору на стандарти озброєння НАТО займав десятиліття, коли ж в Україні це відбулося “за одну ніч під постійним обстрілом й з недостатніми обсягами допомоги”.

– Наразі жодна інша армія у світі не використовує таку різноманітність радянського, трофейного російського та західного озброєння. Викликом є навіть постачання боєприпасів. А окрім боєприпасів треба підтримувати всю цю техніку в бойовому стані. Україна розв’язує логістичні питання набагато краще, ніж міг би собі уявити будь-який аналітик, – зазначає видання.

У матеріалі Forbes підбивається підсумок думкою, що сьогодні голосам з Заходу, які незадоволені темпами контрнаступу ЗСУ, замість того, щоб скаржитися, “друзям України варто було б відсвяткувати досягнення України на сьогоднішній день”.

Ба більше, партнери України мають докладати більше зусиль, щоб досягти української перемоги: стандартизуючи обладнання, покращуючи тренувальні можливості України, підвищуючи летальність скромних сил України і, врешті-решт, підриваючи здатність Москви підтримувати бійців на фронті.

Джерело : Forbes

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