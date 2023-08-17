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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Український контрнаступ поступово просувається вперед завдяки касетним боєприпасам США – CNN

касетні боєприпаси
Фото: Getty Images

Українські морські піхотинці вдруге за два тижні просунулися на південно-східних рубежах фронту до ключового портового міста Маріуполя, причому відвоюванню села Урожайне, судячи з усього, частково сприяло застосування українською стороною касетних боєприпасів.

Про це пише американський телеканал CNN.

Видання вказує на появу кадрів з безпілотника, на яких видно, як десятки російських військовослужбовців тікають на південь села Урожайне. За словами двох експертів з озброєнь, які вивчили відеозаписи цих інцидентів, росіяни були обстріляні, мабуть, касетними боєприпасами. Експерти, з якими говорили CNN, не побажали назвати себе, обговорюючи делікатне питання.

Український командир штурмової роти з позивним Дикий сказав про російський розгром: “Дуже багато загинуло, особливо коли вони почали тікати”.

На відеозаписах видно, як десятки російських військовослужбовців тікають відкритою дорогою, мабуть, вимушені використовувати асфальт, оскільки прилеглі поля і дерева були заміновані, сказав Дикий. Росіяни також збиралися у великій кількості в будинках, які потім піддавалися артилерійському обстрілу.

– Багато з них загинули, – сказав Дикий, додавши, що в боях використовували міномети і танки.

Український військовий не став коментувати застосування касетних боєприпасів.

На відеозаписах з безпілотників також видно, як український танк поодинці атакує російські позиції, веде вогонь і тягне за собою трос, на якому закріплена вибухівка для розмінування. Заряди детонують, коли танк відвертає від бойового зіткнення, забезпечуючи безперешкодне просування наступних підрозділів через мінні поля, які приносять значні втрати.

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За словами американських чиновників, постачання касетних боєприпасів українським військовим передувало серйозним етичним дебатам в адміністрації президента США Джо Байдена. За всієї своєї ефективності проти піхоти на відкритій місцевості, ця зброя розкидає дрібні суббоєприпаси, які часто не детонують і можуть становити небезпеку за залишковим принципом для цивільного населення протягом десятиліть.

Понад 100 країн світу заборонили застосування касетної зброї відповідно до договору, проте Україна, Росія і США не підписали цей міжнародний договір.

Американські військові стверджують, що моделі, які вони постачають Україні, мають поліпшений показник “нерозривності”, за якого тільки 2,5% з них не детонують під час розсіювання, хоча такі показники і викликають скепсис у критиків цього виду боєприпасів.

Для порівняння, у російської касетної зброї, яку також використовували під час вторгнення в Україну, за заявами західних офіційних осіб, відсоток снарядів, що не розірвалися, становить 30%.

Українські військові підтвердили, що американська зброя використовується на фронті, але відмовилися повідомити подробиці.

CNN не вдалося підтвердити, що пристрої, ідентифіковані експертами як ймовірні касетні боєприпаси у відеозаписах з Урожайного, є зброєю, поставленою США. Вважається, що Україна виробляє кілька подібних пристроїв всередині країни, які можуть використовуватися на фронті.

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Бої на фронті

Джерело: CNN
Війна в Україні, ЗСУ, касетні боєприпаси, Російська агресія, США
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