Все, що виготовляють, одразу випускають по Україні – Юсов про ракетні удари РФ
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ значною мірою використала свій ракетний потенціал. Водночас загроза ударів залишатиметься до кінця війни.
Про це в етері телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.
– Доки триває війна, доки ворог на нашій землі, його загарбницькі плани не змінилися. І на будь-яку пору року в нього є терористичні плани, а це означає, що є терористична загроза, — сказав він.
За словами Юсова, ті обсяги атак, що зараз спостерігаються, відповідають спроможностям російського виробництва ракет.
– Фактично все, що вони виготовляють, одразу ж випускають по Україні. І відновити той запас, який у них був, вони наразі можливості не мають, – додав розвідник.
Раніше український фінансист Сергій Фурса заявив, що Росія не впорається з переведенням економіки на забезпечення своєї армії, оскільки має низький рівень розвитку технологій.
Джерело: телемарафон
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