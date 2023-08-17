Все, що виготовляють, одразу випускають по Україні – Юсов про ракетні удари РФ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ значною мірою використала свій ракетний потенціал. Водночас загроза ударів залишатиметься до кінця війни.

Про це в етері телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

– Доки триває війна, доки ворог на нашій землі, його загарбницькі плани не змінилися. І на будь-яку пору року в нього є терористичні плани, а це означає, що є терористична загроза, — сказав він.

За словами Юсова, ті обсяги атак, що зараз спостерігаються, відповідають спроможностям російського виробництва ракет.

– Фактично все, що вони виготовляють, одразу ж випускають по Україні. І відновити той запас, який у них був, вони наразі можливості не мають, – додав розвідник.

Раніше український фінансист Сергій Фурса заявив, що Росія не впорається з переведенням економіки на забезпечення своєї армії, оскільки має низький рівень розвитку технологій.

Джерело: телемарафон

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.