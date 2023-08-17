Зеленський затвердив указом заміну обласних військкомів на бойових офіцерів

Президент України Володимир Зеленський наказав замінити усіх обласних військкомів на офіцерів, що беруть участь у бойових діях.

Про це йдеться в указі глави держави, що був опублікований на сайті Офісу президента України.

– Рекомендувати головнокомандувачеві Збройних сил України прийняти рішення щодо перебування на посадах керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України, припинивши практику їхніх ротацій. Призначати за рекомендаціями командувачів (командирів) оперативно-тактичних угруповань, оперативно-стратегічних угруповань військ (сил) на посади керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України осіб офіцерського складу, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, та за умови проходження ними перевірки Службою безпеки України, – йдеться в указі.

Тим самим президент увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Контроль за виконанням рішення було покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Також Зеленський наказав Генпрокуратурі, НАЗК та ДБР і надалі здійснювати перевірки воєнкоматів.

– Рекомендувати Офісу генерального прокурора разом із Національним агентством з питань запобігання корупції та Державним бюро розслідувань вжити у місячний строк додаткових заходів з протидії вчиненню посадовими особами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України корупційних та інших кримінальних правопорушень, – йдеться у документі.

Що передувало

Указу президента передувала низка викриттів керівництва обласних очільників ТЦК і СП, в яких були зафіксовані необґрунтовані статки. До з’ясування джерел збагачення військкомів залучені й правоохоронні органи.

Так, наприклад, одним із найрезонансніших став випадок з керівником Одеського військкомату Євгеном Борисовим, в якого журналісти виявили нерухомість в Іспанії та дорогий автопарк.

Разом із Борисовим поганої слави зажив військком Дніпропетровської області, якого правоохоронці підозрюють у незаконному збагаченні, оскільки він під час повномасштабної війни оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі.

Ці та інші випадки спонукали військово-політичне керівництво держави почати перевірки обласних військкоматів України.

Джерело : Офіс президента

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