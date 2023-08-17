ЗСУ знищили пост спостереження Гренадер і тепловізійний комплекс окупантів Муром

Збройні сили України показали, як знищували автономний пост технічного спостереження Гренадер і комплекс відеотепловізійного спостереження Муром російських окупантів.

Відповідне відео опублікували в Тelegram-каналі ОК Північ.

– Ворожа техніка та особовий склад додалися до переліку втрат росіян у війні з Україною. Зокрема, АПТС Гренадер і тепловізійний комплекс Муром, – йдеться у коментарі під відео.

Нагадаємо, зранку 17 серпня в районі Роботиного на Запоріжжі воїни 47 окремої механізованої бригади знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 Алігатор. Вартість такого гелікоптера становить близько $16 млн.

Цього ж дня ЗСУ знищили ще один вертоліт Ка-52 ЗСУ на Бахмутському напрямку.

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