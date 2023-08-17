ЗСУ знищили пост спостереження Гренадер і тепловізійний комплекс окупантів Муром
Збройні сили України показали, як знищували автономний пост технічного спостереження Гренадер і комплекс відеотепловізійного спостереження Муром російських окупантів.
Відповідне відео опублікували в Тelegram-каналі ОК Північ.
– Ворожа техніка та особовий склад додалися до переліку втрат росіян у війні з Україною. Зокрема, АПТС Гренадер і тепловізійний комплекс Муром, – йдеться у коментарі під відео.
Нагадаємо, зранку 17 серпня в районі Роботиного на Запоріжжі воїни 47 окремої механізованої бригади знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 Алігатор. Вартість такого гелікоптера становить близько $16 млн.
Цього ж дня ЗСУ знищили ще один вертоліт Ка-52 ЗСУ на Бахмутському напрямку.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко