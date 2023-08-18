Чому РФ часто піднімає в небо носії Кинджалів, але не запускає – пояснила Гуменюк

Вчорашні часті зльоти російських винищувачів без пусків Кинджалів можуть бути пов’язані з розвідкою та підготовкою агресором до наступних атак.

Про це заявила в ефірі телемарафону Єдині новини спікерка об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, відповідаючи на запитання ведучої Вікна-новини Яни Брензей.

– Найімовірніше, відбуваються заходи злагодження, вивірення позицій, зокрема підіймання літаків завжди пов’язані з виявленням систем ППО. Тобто ворог може збирати активно інформацію, – наголосила вона.

Загалом, за її словами, наразі розвідувальна активність окупантів на Півдні досить висока – за минулу добу, наприклад, на Миколаївщині двічі знищували дрони типу Мерлін.

– І заліт так глибоко за лінію фронту якраз свідчить про те, що перевіряється наявність та готовність систем ППО…І це може свідчити про певну підготовку, і аналітики зауважили, що тяжіння до сакральних дат у росіян зберігається. 23-24 серпня їм може не давати спокою, і вони спробують не давати спокою і нам, – сказала Гуменюк.

Вона також зауважила, що ворог значно зменшив кількість обстрілів, а це свідчить про проблеми з постачанням боєприпасів завдяки вогневій роботі Сил оборони Півдня.

Напередодні в РФ чотири рази злітати МіГи – носії Кинджалів, і кожного разу по всій Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога, але пуски не фіксувалися.

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