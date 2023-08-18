Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Чому РФ часто піднімає в небо носії Кинджалів, але не запускає – пояснила Гуменюк

Літаки РФ з ракетами Кинджал
Фото: Depositphotos

Вчорашні часті зльоти російських винищувачів без пусків Кинджалів можуть бути пов’язані з розвідкою та підготовкою агресором до наступних атак.

Про це заявила в ефірі телемарафону Єдині новини спікерка об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, відповідаючи на запитання ведучої Вікна-новини Яни Брензей.

– Найімовірніше, відбуваються заходи злагодження, вивірення позицій, зокрема підіймання літаків завжди пов’язані з виявленням систем ППО. Тобто ворог може збирати активно інформацію, – наголосила вона.

Загалом, за її словами, наразі розвідувальна активність окупантів на Півдні досить висока – за минулу добу, наприклад, на Миколаївщині двічі знищували дрони типу Мерлін.

– І заліт так глибоко за лінію фронту якраз свідчить про те, що перевіряється наявність та готовність систем ППО…І це може свідчити про певну підготовку, і аналітики зауважили, що тяжіння до сакральних дат у росіян зберігається. 23-24 серпня їм може не давати спокою, і вони спробують не давати спокою і нам, – сказала Гуменюк.

Вона також зауважила, що ворог значно зменшив кількість обстрілів, а це свідчить про проблеми з постачанням боєприпасів завдяки вогневій роботі Сил оборони Півдня.

Напередодні в РФ чотири рази злітати МіГи – носії Кинджалів, і кожного разу по всій Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога, але пуски не фіксувалися.

Читайте також
РФ хотіла помститися за дрони над Кремлем. Ігнат прокоментував запуск Кинджала на Київ 4 травня
ракета Кинджал

балістична ракета, Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Перше судно, яке вийшло новим коридором з порту Одеси, прибуло до Стамбула –ЗМІ
торгове судно
Спецслужби РФ готують псевдовибори на ТОТ у вересні 2023 року – ГУР
російські окупанти
У Дніпрі СБУ затримала агента розвідки РФ, який діяв під прикриттям волонтерського фонду
Чому РФ часто піднімає в небо носії Кинджалів, але не запускає – пояснила Гуменюк
Посилять оборону на кордоні з Білоруссю: Наєв відвідав підрозділи ЗСУ на Волині
Сергій Наєв
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 18.08.2023
Карта бойових дій 13 серпня 2023
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Історія боротьби за свободу та кохання: прем’єра фільму Довбуш
Чому РФ часто піднімає в небо носії Кинджалів, але не запускає – пояснила Гуменюк
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході
Чому РФ часто піднімає в небо носії Кинджалів, але не запускає – пояснила Гуменюк
Судді МастерШефа влаштували обід у центрі Recovery: чим частували воїнів на реабілітації
МастерШеф на Recovery
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (16.08.2023)
Чому РФ часто піднімає в небо носії Кинджалів, але не запускає – пояснила Гуменюк
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь