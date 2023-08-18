Чому РФ часто піднімає в небо носії Кинджалів, але не запускає – пояснила Гуменюк
Вчорашні часті зльоти російських винищувачів без пусків Кинджалів можуть бути пов’язані з розвідкою та підготовкою агресором до наступних атак.
Про це заявила в ефірі телемарафону Єдині новини спікерка об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, відповідаючи на запитання ведучої Вікна-новини Яни Брензей.
– Найімовірніше, відбуваються заходи злагодження, вивірення позицій, зокрема підіймання літаків завжди пов’язані з виявленням систем ППО. Тобто ворог може збирати активно інформацію, – наголосила вона.
Загалом, за її словами, наразі розвідувальна активність окупантів на Півдні досить висока – за минулу добу, наприклад, на Миколаївщині двічі знищували дрони типу Мерлін.
– І заліт так глибоко за лінію фронту якраз свідчить про те, що перевіряється наявність та готовність систем ППО…І це може свідчити про певну підготовку, і аналітики зауважили, що тяжіння до сакральних дат у росіян зберігається. 23-24 серпня їм може не давати спокою, і вони спробують не давати спокою і нам, – сказала Гуменюк.
Вона також зауважила, що ворог значно зменшив кількість обстрілів, а це свідчить про проблеми з постачанням боєприпасів завдяки вогневій роботі Сил оборони Півдня.
Напередодні в РФ чотири рази злітати МіГи – носії Кинджалів, і кожного разу по всій Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога, але пуски не фіксувалися.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко