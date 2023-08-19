Цапи-відбувайли: в ГУР пояснили, чому в Росії почали частіше вмирати високопоставлені військові

Смерті серед високопоставлених російських кадрових військових є продовженням ведення Кремлем політики, яку заповів ще радянський диктатор Йосип Сталін.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, декілька смертей високопоставлених військових керівників поспіль є “класичними інтригами всередині диктаторського режиму, який сам себе поїдає”.

– Шукають крайніх за провали, за невиконані обіцянки, за втрати в живій силі та техніці, за падіння в економіці. Крайніми в цій ситуації виглядають призначені сьогодні цапами-відбувайлами саме кадрові військові. Тобто не ті, хто приймав злочинні політичні рішення, не ті, хто отримував від цього певний зиск, не пропагандисти і не ті, хто обслуговував режим Путіна. Саме кадрові військові. В принципі, це можна було передбачити, бо в російській історії це неодноразово траплялось, – сказав він.

Андрій Юсов каже, що кумир чинного президента Росії радянський диктатор Йосип Сталін “рівно так і робив” відносно кадрових військових за часів СРСР.

– Інша справа, що російські кадрові військові дозволили так з собою чинити і призвели себе до такого стану, – сказав він.

Представник ГУР додав, що вибухи в Москві та інших містах Росії відбуваються регулярно, а ймовірними цілями, які було б некоректно уточнювати, є усі структури держави-агресора, які допомагають Кремлю в веденні війни проти України.

Водночас Юсов назвав нормальним, що в тих умовах, коли Росія йде з війною в Україну, війна приходить не лише на українські терени, але й в міста РФ.

– Путінський режим залишив Москву незахищеною. А це вони ще з НАТО не воюють, що говорити про більш масштабні речі. Так чи інакше це впливає на зазомбоване російське населення, на російські еліти, які значно менше зазомбовані, але руки в них також в крові і зацікавлені вони в якихось інших спільних речах з правлячим режимом (в Росії, – Ред.). Далі буде, поки вони не залишать українську землю, – сказав він.

Нагадаємо, 16 серпня у Москві помер російський генерал-полковник Геннадій Жидко, який вже під час російського вторгнення був заступником міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

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