Готуємо потужні речі для посилення України – Зеленський

Влада України працює, щоб напередодні Дня Незалежності Україна зробила “крок у коло найміцніших держав світу”.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 18 серпня.

Він почав з того, що хоч сьогодні і п’ятниця, але цього тижня ще зарано підбивати підсумки робочих днів.

– Готуємо потужні речі для України, посилення нашої держави, наших воїнів. Сьогодні та загалом цього тижня саме таке завдання – головне. Зброя для наших воїнів. Нові можливості для нашої оборони. Нові пакети підтримки від наших партнерів. Ми робимо все, щоб напередодні Дня Незалежності нашої держави можна було сказати, що Україна зробила ще один крок до кола найбільш міцних держав світу, – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що команда президента зараз працює особливо інтенсивно.

– Новини для України побачите. Готуємо їх із сусідами в ЄС. А ще у тих регіонах Європи, де нашої співпраці з державами поки що було недостатньо. І, звичайно, із такими нашими європейськими партнерами, із якими ми вже разом не раз доводили, що європейське лідерство в захисті свободи має глобальне значення, – сказав він.

Глава держави додав, що Україна цього тижня має важливі дипломатичні успіхи:

До декларації G7 щодо безпекових гарантій Україні станом на сьогодні приєдналось вже 18 держав.

Уже 63 дипломатичні місії працюють заради реалізації пунктів Формули миру.

Йде робота з наближення відкриття переговорів про членство в Європейському Союзі.

– Сьогодні почав день зі змістовної селекторної наради. Як і завжди, фронт – перше питання. Доповіді військових. Ситуація на передовій. Доповіді урядовців щодо постачання зброї та боєприпасів. Доповідь Служби безпеки України щодо “воєнкомів” та колаборантів, – розповів президент.

Окремо Зеленський заслухав доповідь Прикордонної служби, МЗС, розвідки щодо ставлення до наших громадян-переселенців, які перебувають у різних країнах, а також щодо візових режимів.

– Керівники за напрямками отримали відповідні завдання. Права громадян України мають бути гарантовані, – сказав він.

Наприкінці звернення глава держави наголосив, що наступний тиждень є часом важливих для України заходів.

– Жодного дня підготовки ми не втратимо. Жодного результату для України не упустимо. Щодня ми працюємо. Щодня додаємо Україні сили. І я дякую кожному й кожній, хто діє так само, – сказав він.

Джерело : Офіс президента

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