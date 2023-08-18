Ракетна небезпека на Запоріжжі: в області повідомляють про вибухи
Вночі 18 серпня під час повітряної тривоги у Запорізькій області пролунали вибухи.
Про це повідомили жителі у місцевих Telegram-каналах, офіційного підтвердження наразі не має.
Раніше очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко попереджав про можливі пуски ракет з ЗРК С-300 в напрямку обласного центру.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 541-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко