Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Терміново
У Луцьку від влучання російських ракет загинули три людини, є поранені
Україна Терміново
Терміново
Потребує перевірки
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ракетна небезпека на Запоріжжі: в області повідомляють про вибухи

Ракетна небезпека на Запоріжжі: в області повідомляють про вибухи

Вночі 18 серпня під час повітряної тривоги у Запорізькій області пролунали вибухи.

Про це повідомили жителі у місцевих Telegram-каналах, офіційного підтвердження наразі не має.

Раніше очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко попереджав про можливі пуски ракет з ЗРК С-300 в напрямку обласного центру.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 541-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини-онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Один пуск із ПЗРК: на Запоріжжі зранку знищили російський вертоліт Алігатор
Ракетна небезпека на Запоріжжі: в області повідомляють про вибухи

Війна в Україні, Запоріжжя, Запорізька область, Ракетні удари Росії, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
США схвалили передання F-16 Україні від Данії та Нідерландів – ЗМІ
F-16
Масштабна повітряна тривога та заміна обласних військкомів: 541-й день війни
541-й день війни
Офіс генпрокурора зафіксував понад 100,5 тис. воєнних злочинів Росії
трибунал путін
Зеленський підписав закон, що регламентує відбір суддів Конституційного суду
Зеленський
Росія виготовляє ракети для атак по Україні в авральному режимі – Коваленко
Ракетна небезпека на Запоріжжі: в області повідомляють про вибухи
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Історія боротьби за свободу та кохання: прем’єра фільму Довбуш
Ракетна небезпека на Запоріжжі: в області повідомляють про вибухи
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході
Ракетна небезпека на Запоріжжі: в області повідомляють про вибухи
Судді МастерШефа влаштували обід у центрі Recovery: чим частували воїнів на реабілітації
МастерШеф на Recovery
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (16.08.2023)
Ракетна небезпека на Запоріжжі: в області повідомляють про вибухи
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь