Ракетна небезпека на Запоріжжі: в області повідомляють про вибухи

Вночі 18 серпня під час повітряної тривоги у Запорізькій області пролунали вибухи.

Про це повідомили жителі у місцевих Telegram-каналах, офіційного підтвердження наразі не має.

Раніше очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко попереджав про можливі пуски ракет з ЗРК С-300 в напрямку обласного центру.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 541-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини-онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.