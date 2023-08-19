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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Росія обстріляла житловий сектор Херсона, загинув літній чоловік – ОВА

Вибух, робота саперів, розмінування

Російські окупанти під час чергового обстрілу Херсона вбили літнього мешканця міста.

Про це ввечері 18 серпня у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

– Російська армія вчергове обстріляла Херсон. Ворог поцілив у житловий сектор. Поранення, несумісні з життям, отримав 72-річний чоловік, – повідомив він.

Глава ОВА додав, що також травми отримали 93-річний чоловік та 73-річна жінка.

За даними Прокудіна, постраждалим на місці була надана необхідна медична допомога.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації зранку обстріляли Херсон та низку населених пунктів на правому березі Дніпра.

Удари РФ були завдані по населених пунктах Бериславського та Херсонського районів. Унаслідок чергового теракту з боку Росії артилерією ворога були пошкоджені будинки та автомобілі у Понятівці, Садовому, Степанівці, Комишанах та Антонівці. У Томиній Балці пошкоджено житлові будинки, лінію електропередач та поранено свійських тварин.

Детальніше про атаку на Херсон 18 серпня – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 541-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

ФОТО: КМВА

Війна в Україні, Новини Херсону, Російська агресія, Херсон
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

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