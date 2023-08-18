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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У ISW пояснили, чим важливий прорив оборони окупантів у районі Роботиного та Урожайного

РЕБ війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Успіхи Сил оборони України в районі невеликих населених пунктів Роботине і Урожайне (Запорізька і Донецька області) мають тактичне значення через структуру російських оборонних ліній.

Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW
Війна в Україні, контрнаступ
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