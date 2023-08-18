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У ISW пояснили, чим важливий прорив оборони окупантів у районі Роботиного та Урожайного
Успіхи Сил оборони України в районі невеликих населених пунктів Роботине і Урожайне (Запорізька і Донецька області) мають тактичне значення через структуру російських оборонних ліній.
Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни.
Джерело: ISW
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко