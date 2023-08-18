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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Сімферополі чути вибухи: повідомляють про роботу ППО

Керченський (Кримський) міст

В окупованому Криму повідомляють про роботу протиповітряної оборони в районі Сімферополя.

Також нібито було чути вибухи і біля Джанкоя. Там поліція, пожежники і козаки поїхали в бік лікарні, виставлено оточення. Потім стало відомо, що це можуть бути навчання.

Більше подробиць про те, що сталося, поки немає.

24 липня в Джанкойському районі лунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляли про детонацію снарядів на російських складах в районі аеродрому.

31 липня в тимчасово окупованому Сімферополі знову чули вибухи.

Фото: Кримський вітер

Війна в Україні, Вибух, Сімферополь
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