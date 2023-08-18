У Сімферополі чути вибухи: повідомляють про роботу ППО
В окупованому Криму повідомляють про роботу протиповітряної оборони в районі Сімферополя.
Також нібито було чути вибухи і біля Джанкоя. Там поліція, пожежники і козаки поїхали в бік лікарні, виставлено оточення. Потім стало відомо, що це можуть бути навчання.
Більше подробиць про те, що сталося, поки немає.
24 липня в Джанкойському районі лунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляли про детонацію снарядів на російських складах в районі аеродрому.
31 липня в тимчасово окупованому Сімферополі знову чули вибухи.
Фото: Кримський вітер
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко