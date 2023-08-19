Україна довела, що неможливе насправді можливе: Резніков про рішення США щодо F-16
Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи рішення Сполучених Штатів надати зелене світло на поставку нашій країні літаків-винищувачів F-16, сказав, що Україна довела, що неможливе насправді можливе.
Про це він написав у своєму акаунті у соціальній мережі Twitter.
Резніков назвав рішення чудовими новинами від наших друзів зі Сполучених Штатів.
— Нідерландам та Данії дали зелене світло на поставку винищувачів F-16 в Україну після того, як наші пілоти завершать навчання. Україна довела, що неможливе насправді можливе. Наші військові довели, що вони здатні швидко навчатися, – написав міністр.
Він висловив віру в те, що незабаром Україна доведе, що наша перемога неминуча.
Резніков подякував за рішення партнерам у Сполучених Штатах, Нідерландах та Данії.
Нагадаємо, раніше США заявили, що зобов’язалися схвалити передання Україні винищувачів F-16, щойно завершиться навчання українських пілотів.
Джерело: Олексій Резніков
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