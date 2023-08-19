Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Житель Київщини зґвалтував 4-річну дитину, справу передали до суду
На карті тривог у Миколаївській області зʼявилася радіаційна загроза: в чому причина
На Житомирщині зловмисники вимагали 190 тис. грн з військового, погрожуючи вбити вагітну дружину
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна довела, що неможливе насправді можливе: Резніков про рішення США щодо F-16

Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи рішення Сполучених Штатів надати зелене світло на поставку нашій країні літаків-винищувачів F-16, сказав, що Україна довела, що неможливе насправді можливе.

Про це він написав у своєму акаунті у соціальній мережі Twitter.

Резніков назвав рішення чудовими новинами від наших друзів зі Сполучених Штатів.

— Нідерландам та Данії дали зелене світло на поставку винищувачів F-16 в Україну після того, як наші пілоти завершать навчання. Україна довела, що неможливе насправді можливе. Наші військові довели, що вони здатні швидко навчатися, – написав міністр.

Він висловив віру в те, що незабаром Україна доведе, що наша перемога неминуча.

Резніков подякував за рішення партнерам у Сполучених Штатах, Нідерландах та Данії.

Нагадаємо, раніше США заявили, що зобов’язалися схвалити передання Україні винищувачів F-16, щойно завершиться навчання українських пілотів.

Читайте також
На запит Данії: США схвалили програму навчання українських пілотів на F-16 – CNN
F-16

Джерело: Олексій Резніков

Винищувач F-16, Данія, Нідерланди, Олексій Резніков, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На запит Данії: США схвалили програму навчання українських пілотів на F-16 – CNN
F-16
Росіяни вже у скрутному становищі, там багато втрат, але наступ ЗСУ буде повільним – Міллі
Марк Міллі
США продовжили статус тимчасового захисту для українців: що змінилося
українці за кордоном
У Білому домі підтвердили, що США дадуть дозвіл на постачання Україні F-16
Джейк Салліван
Захищає небо від балістичних ракет: що відомо про систему ПРО Arrow-3 та чи зможе Україна її отримати
Arrow 3
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Україна довела, що неможливе насправді можливе: Резніков про рішення США щодо F-16
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (18.08.2023)
Україна довела, що неможливе насправді можливе: Резніков про рішення США щодо F-16
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (18.08.2023)
Україна довела, що неможливе насправді можливе: Резніков про рішення США щодо F-16
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь