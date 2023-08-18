Українці активно повертаються з окупації через КПП на Сумщині – Верещук

Через пропускний пункт Колотилівка (Бєлгородська область, РФ) – Покровка (Сумська область, Україна), який нещодавно відновив роботу для українців, які були змушені евакуюватися з тимчасово окупованих територій, щодня проходить 200 людей.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– Я хочу подякувати людям, які виїжджають з окупованих територій. Наразі цей процес активізувався. Наприклад, на сумському напрямку понад 200 людей щодня виїжджає і рятується від окупантів, – сказала вона.

Верещук закликала жителів тимчасово окупованих територій виїжджати в Україну через територію РФ і піший перехід у Сумській області.

– Я закликаю людей виїжджати всіма силами. Хочу зробити оголошення, можливо, на ТОТ не всі знають, що на Сумщині діє безкоштовний евакуаційний транспорт. Я знаю, що люди бояться, не маючи грошей, що їх тут чекає… Головне – доїхати до переходу, а там ми вам у всьому допоможемо, – зазначила віцепрем’єр.

Нагадаємо, в Україні працюють два гуманітарні коридори, через які українці, яких евакуювали до РФ, можуть повернутися на підконтрольні Україні території. Один із них на Сумщині, інший на Волині.

Це КПП Колотилівка (Бєлгородська область, РФ) – Покровка (Сумська область, Україна) та КПП Доманове-Мокрани, що на кордоні Волині з Білоруссю.

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