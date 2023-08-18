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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Вантажівки, танки, БТР: у Маріуполі помітили рух техніки РФ у напрямку Бердянська

Техніка РФ у Маріуполі

У тимчасово окупованому місті Маріуполь (Донецька область) помітили рух значної кількості військової техніки РФ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, оприлюднивши фото та відео.

За його даними, ворожа техніка прямувала в бік окупованого Бердянська (Запорізька область).

– Фіксуємо велике переміщення техніки. Через Маріуполь у напрямку до Бердянська рухається не менш ніж 20 вантажівок із бойовими комплектами, живою силою та автомобілями спеціального призначення, – зазначив Андрющенко.

Крім того, окупанти провезли чотири лафети з танками і близько 10 лафетів із бронетранспортерами.

На території колишнього Нікольського району Донецької області ворог накопичує військовий контингент.

Триває нарощування живої сили та техніки, зокрема бронетранспортерів РФ, поблизу окупованих територій Запорізької області.

Також спостерігається висока активність авіації РФ.

– Із незвичного – знову задіяно Приморсько-Ахтарський аеродром (у Краснодарському краї РФ. – Ред.), літаки заходять знову на малій висоті, набираючи висоту вже над Урзуфом (Донецька область. – Ред.), – уточнив Андрющенко.

У британській розвідці нещодавно повідомляли, що РФ перекинула десантників із Херсонської в Запорізьку область, де тривають запеклі бої. Це може ослабити оборону путінських солдатів на лівому березі Дніпра.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, успіхи ЗСУ в районі населених пунктів Роботине та Урожайне (Запорізька і Донецька області) мають важливе тактичне значення.

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Джерело: Telegram Петра Андрющенка

Фото: Telegram Петра Андрющенка

Бердянськ, Війна в Україні, Запорізька область, Маріуполь
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