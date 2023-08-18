Ворожим дронам не пройти! На що здатна система для знищення БпЛА Cortex Typhon

Уряд Норвегії передасть Україні системи для знищення БпЛА Cortex Typhon C-UAS виробництва Kongsberg Defence & Aerospace. Норвезька оборонна компанія уклала контракт на постачання озброєння українським захисникам, сума якого становить 740 млн норвезьких крон (близько $71 мільйон).

Доставлення озброєння фінансується через очолюваний Великою Британією Міжнародний фонд для України (IFU), основним донором якого є Норвегія. Передбачається, що Україні поставлять декілька систем CORTEX Typhon.

Що відомо про Cortex Typhon та в чому їх особливість, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Cortex Typhon C-UAS: що це таке

Це відносно молода система для боротьби з дронами. Вона складається з компонентів Teledyne Flir (прицільні засоби) і норвезької компанії Kongsberg (дистанційно керований модуль з кулеметом 12,7-мм), які встановлені на броньовик.

З допомогою цих систем можна буде відстежувати та знищувати російські дрони, які так докучають українцям.

Для України передадуть системи Cortex Typhon на німецьких машинах Dingo, які українські захисники вже добре знають.

За даними видання Defense Express, основою зброї Cortex Typhon є модуль від компанії Kongsberg з оптико-прицільною системою від Teledyne Flir. Імовірніше, мова йде про модуль Protector RS4, який встановлюють на американські танки Abrams, бронетранспортери Stryker, а також цілий ряд інших бойових машин (Patria, Piranha тощо).

Відповідно, основний бойовий модуль системи вже перевірений в боях та дуже ефективний. Крім того, Protector RS4 може бути озброєний важким кулеметом M2 Browning, радянським НСВ, або легшими M240 чи M249.

Завдяки тепловізійним камерам, лазерному далекоміру та цифровій системі управління вогнем, яка вираховує усі похибки, Cortex Typhon має високу точність вогню.

Система комплексу Cortex також має інформаційну бойова система обміну інформацією. Вона дозволяє об’єднувати всі сенсори та засоби ураження у єдину систему для максимально ефективного використання.

Основне призначення системи: знищення дронів точним вогнем з кулемета. І це дуже добре для України, адже такі характеристики роблять систему потенційно масовим засобом боротьби із дронами.

Для управління Cortex Typhon потрібні лише два оператори. Крім того, цю мобільну систему можна легко розгорнути чи перемістити в будь-який необхідний момент.

Як Cortex Typhon допоможе Україні

Директор компанії Kongsberg зазначає, що норвезьке постачання значно посилить український потенціал боротьби з безпілотниками та допоможе захистити українське населення та інфраструктуру.

На думку військового експерта та аналітика Петра Черника, Cortex Typhon супутня зброя для воєнних дій, проте вона не переламає хід війни.

– Усі такі системи дуже необхідні Україні, проте така зброя хід війни не переламає. Лише дві категорії зброї можуть змінити хід війни: далекобійні балістичні ракети у великій кількості та авіація (F-16 не менше, ніж один полк). А все решта – лінійна, поточна тема. Cortex Typhon допоможуть боротися з дронами, але не зламають хід війни, – зазначає військовий експерт.

Фото: Kongsberg

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