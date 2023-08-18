Захищає небо від балістичних ракет: що відомо про систему ПРО Arrow-3 та чи зможе Україна її отримати

Ізраїль отримав дозвіл від Сполучених Штатів на продаж системи протиракетної оборони Arrow-3 Німеччині. Це стане найбільшою оборонною угодою в ізраїльській історії.

Що відомо про систему ПРО Arrow-3, в чому її особливість та які технічні характеристики, дізнавалися Факти ICTV.

Система ПРО Arrow-3: що відомо

Протиракетний комплекс Arrow (Hetz) почали створювати ще в 1986 році. До 1994-го прототип успішно пройшов випробування, а перша система була розгорнута у березні 2000 року.

Систему протиракетної оборони розробляли відповідно до планів ізраїльського уряду, який хотів створили ефективний засіб ПРО.

Проте фінансування та виробництво системи здійснюють спільно Ізраїль та США. Оскільки створення такої потужної системи стало викликом для ізраїльського військово-промислового комплексу, а сама розробка та випробування потребували чималих фінансових вливань, керівництво Ізраїлю звернулося до Сполучених Штатів Америки.

Меморандум про спільне створення та фінансування проєкту Arrow сторони підписали 6 травня 1986 року.

Основні розробники системи – компанії Israel Aerospace Industries та Boeing.

Спершу була розроблена ракета Arrow-1, яка успішно пройшла усі випробування. Згодом було створено версію Arrow-2, яку прийняли на озброєння та поставили в серійне виробництво.

Arrow-2 вважається однією з найефективніших систем протиракетної оборони, які нині стоять на озброєнні. Вона стала першим комплексом ПРО, який спеціально розробляли для перехоплення й знищення балістичних ракет.

У січні 2018 року було введено в експлуатацію ракету Arrow-3, яка має більшу швидкість, дальність та висоту польоту. Також остання система здатна перехоплювати балістичні ракети ще під час їхнього польоту в космічному просторі.

Arrow-3 може перехоплювати балістичні ракети, особливо ті, що несуть зброю масового знищення, на висотах понад 100 км, і в більших діапазонах.

Коли мета та її курс ідентифіковані, перехоплювач Arrow перенаправляється за допомогою сопла вектора тяги, щоб закрити розрив і провести перехоплення “тіло до тіла”.

Особливості та застосування

Військовий аналітик та експерт Петро Черник зазначає, що Arrow-3 входить до складу багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони Ізраїлю.

– Arrow-3 працює разом комплексами Залізний купол та Праща Давида і закриває верхній рівень, тобто перехоплює передусім балістичні ракети. Це дуже серйозна та потужна ракета, – каже Черник.

Експерт додає, що це хороша двоступенева ракета, яка б покращила збивання крилатих ракет в небі над Україною.

На сайті Israel Aerospace Industries зазначають, що система зброї Arrow може працювати в автономному режимі або в мережево-центричному режимі, захищаючи територію від балістичних ракет малої, середньої та проміжної дальності.

Комплекс здатний ефективно перехоплювати загрози з повітря, пов’язані зі зброєю масового знищення та іншими типами звичайних боєголовок.

Системи Arrow – це сімейство перехоплювачів та модульних підсистем, призначених для забезпечення високоефективного багаторівневого захисту від загрози балістичних ракет.

– Arrow 3 спостерігає, виявляє, відстежує, розпізнає та знищує балістичні ракети. Система є модульною і може бути переконфігурована та адаптована до конкретних вимог, географічних особливостей, наявних систем та інфраструктур. Система Arrow легко транспортується, що забезпечує її швидке розгортання в умовах постійних ракетних загроз, – додають в Israel Aerospace Industries.

Основні особливості Arrow-3:

Захищає дуже велику територію.

Висока ефективність проти різних типів ракет і боєголовок.

Можливості багаторазового перехоплення залпів TBM.

Попередження, ідентифікація цілі, оцінка точки запуску та точне прогнозування точки удару.

Можливість адаптації до різних географічних умов та інфраструктур.

Відкрита архітектура системи забезпечує повну сумісність з іншими повітряними та наземними ракетами.

Можливості екзоатмосферного перехоплення.

Може виявляти, стежити та розпізнавати цілі на великих відстанях.

Надзвукова швидкість.

Двоступеневий перехват.

Arrow 3 призначений для знищення ракет за межами атмосфери.

Два ступені твердопаливного двигуна.

Сумісність з 21-дюймовою системою вертикального запуску (VLS).

Короткий час реакції.

Сучасна маневровість.

Одночасна обробка декількох загроз.

Може розрізняти повітряні цілі.

Комплекс здатний перехоплювати ракети, запущені з відстані до 3000 км та які летять зі швидкістю до 4,5 км на секунду. Протиракети розраховані на ураження ракет противника у стратосфері. Система здатна виявляти й супроводжувати до 12 цілей одночасно, а також наводити на одну з них до двох протиракет, здатних розвивати швидкість до 2,5 км на секунду.

Дальність перехоплення озвучується у 2400 км, висота – понад 100 км. Зазначається, що батарея комплексу Arrow-3 може перехоплювати залпи у понад п’ять балістичних ракет протягом 30 секунд. Причому запуск може здійснюватися ще до того, коли стане відомо, куди летить ворожа ракета – а коли ціль та курс буде виявлено, ракета-перехоплювач здійснить перенаправлення.

Чи зможе Україна отримати Arrow-3

На думку Петра Черника, Україні сподіватись на Arrow-3 точно не варто.

– Я поясню чому. В ізраїльтян дуже тонка матерія в частині Ірану. Єдина країна, яка може допомогти Ірану збагатити уран до того, щоб з нього почали видобувати збройний плутоній, це Росія. Відповідно, Ізраїль не піде на відверту позицію підтримки України, бо це може спровокувати росіян на крок прискорити ядерну програму Ірану, – каже Черник.

Технічні характеристики

Висота перехоплення – понад 100 км.

Дальність перехоплення – до 3000 км.

Здатна розвивати швидкість до 2,5 км на секунду.

Вартість однієї такої ракети оцінюється у $2-3 млн.

Здатна одночасно вести до 12 цілей.

Фото: Israel Aerospace Industries

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