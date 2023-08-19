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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Буде нападом на країну-перевізника: Данілов про загрози РФ для суден у Чорному морі

Олексій Данілов - секретар РНБО
Фото: УНІАН

Якщо Росія атакуватиме цивільні судна під іноземним прапором, які вирушають із портів України через гуманітарний коридор, це прирівнюватиметься до нападу на країну-перевізника.

На цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Українського Радіо.

Він зазначив, що Україна дотримується всіх правил міжнародного морського права. І Київ не збирається узгоджувати з РФ свої плани щодо судноплавства.

Данілов нагадав, що через новий гуманітарний коридор днями пройшло перше цивільне судно. Він запевнив, що це не останній корабель під прапором іншої держави, який виходитиме з портів України.

– Ми будемо це робити абсолютно публічно, щоб весь світ знав, що йдуть саме цивільні судна з їжею та іншими речами, які до військових справ не мають жодного стосунку, – заявив секретар РНБО.

Данілов додав, що поведінку агресора в цій ситуації прогнозувати складно. Водночас він нагадав про наслідки для РФ, якщо вона атакуватиме судна в Чорному морі.

– Якщо вони атакуватимуть судна, які йдуть під прапором інших країн, то це вже безпосередня атака на ці країни, а не на Україну, – наголосив Данілов.

Як відомо, Росія відмовилася продовжувати дію Чорноморської зернової ініціативи після 17 липня.

У зв’язку з цим Україна визначила нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до або з наших портів на Чорному морі. 16 серпня з порту Одеси через тимчасовий коридор вирушило перше судно з українським продовольством. Це контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу із понад 30 тис. тонн вантажу на борту.

Станом на 18 серпня повідомлялося, що судно вже прибуло до Стамбула.

Нещодавно РФ здійснила провокацію проти турецького суховантажу Сукру Окан у Чорному морі, який прямував у порт Ізмаїла.

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Чорноморський флот росії

Джерело: Українське Радіо

Війна в Україні, Олексій Данілов, Порти, Російська агресія, судно
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