Уночі в Сімферополі та Перевальному були гучні вибухи
Вночі в Сімферополі та Перевальному було голосно. Росіяни заявляють, що нібито збили ракету С-200.
За словами народного депутата України Олексія Гончаренка, у Перевальному розташована військова частина росіян.
У деяких селах Бахчисарайського району від вибуху спрацювали сигналізації автомобілів, повідомляють місцеві жителі. Вибух також чули в Алушті.
18 серпня в окупованому Сімферополі також було чути вибухи – повідомляли про роботу протиповітряної оборони. Голосно було і біля Джанкоя.
31 липня в тимчасово окупованому Сімферополі чули вибухи.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов