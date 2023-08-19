Уночі в Сімферополі та Перевальному були гучні вибухи

Вночі в Сімферополі та Перевальному було голосно. Росіяни заявляють, що нібито збили ракету С-200.

За словами народного депутата України Олексія Гончаренка, у Перевальному розташована військова частина росіян.

У деяких селах Бахчисарайського району від вибуху спрацювали сигналізації автомобілів, повідомляють місцеві жителі. Вибух також чули в Алушті.

18 серпня в окупованому Сімферополі також було чути вибухи – повідомляли про роботу протиповітряної оборони. Голосно було і біля Джанкоя.

31 липня в тимчасово окупованому Сімферополі чули вибухи.

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