В ООН назвали огидним та засудили удар РФ по Чернігову
В ООН назвали російську атаку по центру Чернігова зранку 19 серпня огидною та засудили черговий російський теракт.
Про це, як пише CNN, заявила гуманітарна координаторка Організації Об’єднаних Націй в Україні Деніз Браун.
Наразі відомо, що в результаті атаки РФ загинуло 7 людей, в тому числі 6-річна дівчинка, а також щонайменше 100 осіб отримали поранення.
– Це огидно – атакувати головну площу великого міста вранці, коли люди виходять на прогулянку, деякі йдуть до церкви, щоб відсвяткувати релігійний день для багатьох українців”, – додала вона.
У суботу відзначається велике свято у православному календарі – Преображення Господнє.
– Я надзвичайно стурбована новиною про ще один російський удар, який нещодавно завдався по центру Чернігова, на півночі України, внаслідок чого десятки цивільних осіб загинули і були поранені, в тому числі діти, – сказала Браун.
Вона засудила “повторювану практику російських ударів по населених районах України, що призводить до загибелі людей, масових руйнувань і різкого зростання гуманітарних потреб”.
– Атаки, спрямовані проти цивільних осіб або цивільних об’єктів, суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом. Це має припинитися, – сказала вона.
Удар Росії по Чернігову, про який ідеться, відбувся вранці 19 серпня. На місці, де російські війська вирішили знову здійснити ракетний теракт, відбувався публічний захід, де перебували сотні містян і гостей Чернігова.
Детальніше про атаку Росії по Чернігову – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.
Фото: Telegram Дмитра Лубінця
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