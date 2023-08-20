В ООН назвали огидним та засудили удар РФ по Чернігову

В ООН назвали російську атаку по центру Чернігова зранку 19 серпня огидною та засудили черговий російський теракт.

Про це, як пише CNN, заявила гуманітарна координаторка Організації Об’єднаних Націй в Україні Деніз Браун.

Наразі відомо, що в результаті атаки РФ загинуло 7 людей, в тому числі 6-річна дівчинка, а також щонайменше 100 осіб отримали поранення.

– Це огидно – атакувати головну площу великого міста вранці, коли люди виходять на прогулянку, деякі йдуть до церкви, щоб відсвяткувати релігійний день для багатьох українців”, – додала вона.

У суботу відзначається велике свято у православному календарі – Преображення Господнє.

– Я надзвичайно стурбована новиною про ще один російський удар, який нещодавно завдався по центру Чернігова, на півночі України, внаслідок чого десятки цивільних осіб загинули і були поранені, в тому числі діти, – сказала Браун.

Вона засудила “повторювану практику російських ударів по населених районах України, що призводить до загибелі людей, масових руйнувань і різкого зростання гуманітарних потреб”.

– Атаки, спрямовані проти цивільних осіб або цивільних об’єктів, суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом. Це має припинитися, – сказала вона.

Удар Росії по Чернігову, про який ідеться, відбувся вранці 19 серпня. На місці, де російські війська вирішили знову здійснити ракетний теракт, відбувався публічний захід, де перебували сотні містян і гостей Чернігова.

Детальніше про атаку Росії по Чернігову – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Фото: Telegram Дмитра Лубінця

Джерело : CNN

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