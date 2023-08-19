ЄС може ввести санкції, якщо Польща одноосібно продовжить ембарго на зерно з України – RMF 24

Рішення Польщі про продовження заборони ЄС на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику після 15 вересня ще не прийнято, але Європейська Комісія може відреагувати на одностороннє рішення офіційної Варшави.

Про це пише польське видання RMF 24.

Раніше польська влада оголосила, що запровадить односторонні обмеження, якщо ЄС не продовжить заборону.

Таке рішення Варшави буде рівнозначним порушенню законодавства Євросоюзу, що може загрожувати для Польщі штрафними санкціями з боку ЄС, хоч їх застосування і передбачає тривалу процедуру.

За інформацією співрозмовників RMF 24, є побоювання щодо кроків у відповідь у торгівлі, які можуть запровадити окремі країни ЄС.

На такий крок може зважитися, наприклад, Німеччина, але не тільки вона. Більшість країн виступають проти продовження заборони на імпорт зерна з України лише для чотирьох країн – Польщі, Угорщини, Словаччини та Болгарії.

За інформацією видання, проти такого розширення можуть виступити до 20 країн.

Крім того, наразі залишається незрозумілим, чи вдасться зберегти солідарність чотирьох країн, які обмежують експорт української агропродукції. За даними RMF 24, яке посилається на свої джерела, Румунія навряд чи піде проти Європейської комісії.

Те ж саме можна сказати і про інші чотири країни.

Водночас видання зазначає, що за тих умов, якщо Польща та Угорщина запровадять односторонні обмеження, вони навряд чи зможуть розраховувати на поблажливість з боку ЄК чи інших країн ЄС. Тому найкращим рішенням залишається компроміс.

Нагадаємо, посеред квітня 2023 року Польща, а за нею три інші держави-сусіди України, під тиском місцевих виробників призупинили імпорт зерна та інших українських харчових продуктів.

Країни погодилися скасувати односторонні обмеження лише після тривалих переговорів із Євросоюзом, внаслідок яких Єврокомісія погодилася виділити €100 млн на компенсації фермерам країн-сусідів України.

Після цього ЄС затвердив ембарго на імпорт кількох зернових та олійних культур з України п’ятьма країнами: Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Болгарією, Румунією.

Зазначені обмеження діють до 15 вересня, але в ЄК вже заявили, що не мають намірів продовжувати цю заборону.

Президент Володимир Зеленський раніше закликав Європейський Союз зняти ембарго на агропродукцію України, оскільки “будь-які обмеження проти українського експорту зараз неприпустимі”.

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