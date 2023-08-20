Кремль планує заселити в Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС

Окупанти розробили “план розвитку” Маріуполя, що передбачає збільшення його населення приблизно на 300 тисяч за рахунок міграції з РФ.

Про це повідомляє Центр нацспротиву з посиланням на дані українського підпілля.

– Заплановані демографічні зміни мають бути втілені до 2035 року. Для того, щоб їх стимулювати, Кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян РФ. Крім цього, окупанти завозять на ТОТ заробітчан та держслужбовців з депресивних регіонів РФ, – йдеться у повідомленні.

Водночас місцевих мешканців при цьому примусово депортують на територію країни-агресорки.

У Центрі наголосили, що дані дії відповідають ознакам геноциду.

Вчора, 19 серпня, у тимчасово окупованому Маріуполі стався конфлікт між кадирівцями та росіянами. Лунали постріли, приїжджали машини швидкої допомоги.

Джерело: Центр нацспротиву

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