На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 6 складів боєприпасів та 27 одиниць техніки – Тарнавський

На Таврійському напрямку українські військові знищили шість складів боєприпасів та один командно-спостережний пункт.

Про це у Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський

Крім того, протягом минулої доби РФ 16 разів атакувала українські позиції та здійснила 626 обстрілів, завдавши 15 авіаударів.

– Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1248 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 232 осіб (загиблі – 79, поранені – 153), – повідомив Тарнавський.

Зокрема було знищено 27 одиниць військової техніки противника:

6 танків;

6 ББМ;

8 артилерійських систем та мінометів;

1 РСЗВ;

1 ПТРК;

1 СПГ;

1 БпЛА;

2 одиниці автомобільної;

1 одиниця спеціальної техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 543-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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