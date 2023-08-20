На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 6 складів боєприпасів та 27 одиниць техніки – Тарнавський
На Таврійському напрямку українські військові знищили шість складів боєприпасів та один командно-спостережний пункт.
Про це у Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський
Крім того, протягом минулої доби РФ 16 разів атакувала українські позиції та здійснила 626 обстрілів, завдавши 15 авіаударів.
– Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1248 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 232 осіб (загиблі – 79, поранені – 153), – повідомив Тарнавський.
Зокрема було знищено 27 одиниць військової техніки противника:
- 6 танків;
- 6 ББМ;
- 8 артилерійських систем та мінометів;
- 1 РСЗВ;
- 1 ПТРК;
- 1 СПГ;
- 1 БпЛА;
- 2 одиниці автомобільної;
- 1 одиниця спеціальної техніки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 543-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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