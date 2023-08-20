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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 6 складів боєприпасів та 27 одиниць техніки – Тарнавський

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На Таврійському напрямку українські військові знищили шість складів боєприпасів та один командно-спостережний пункт.

Про це у Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський

Крім того, протягом минулої доби РФ 16 разів атакувала українські позиції та здійснила 626 обстрілів, завдавши 15 авіаударів.

– Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1248 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 232 осіб (загиблі – 79, поранені – 153), – повідомив Тарнавський.

Зокрема було знищено 27 одиниць військової техніки противника:

  • 6 танків;
  • 6 ББМ;
  • 8 артилерійських систем та мінометів;
  • 1 РСЗВ;
  • 1 ПТРК;
  • 1 СПГ;
  • 1 БпЛА;
  • 2 одиниці автомобільної;
  • 1 одиниця спеціальної техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 543-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, ЗСУ
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