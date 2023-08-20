У Чорному морі РФ тримає один ракетоносій з чотирма Калібрами

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п’ять ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет Калібр із загальним залпом до чотирьох ракет.

Про це повідомили ВМС ЗС України.

Зазначено, що в Азовському морі РФ тримає один корабель.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет Калібр, загальний залп до 24 ракет.

Раніше міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев повідомив, що дії Росії можуть спричинити зіткнення з Північноатлантичним альянсом у Чорному морі, оскільки РФ постійно намагається розширити зону свого контролю.

Джерело: ВМС ЗС України

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