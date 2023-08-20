У Чорному морі РФ тримає один ракетоносій з чотирма Калібрами
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п’ять ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет Калібр із загальним залпом до чотирьох ракет.
Про це повідомили ВМС ЗС України.
Зазначено, що в Азовському морі РФ тримає один корабель.
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет Калібр, загальний залп до 24 ракет.
Раніше міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев повідомив, що дії Росії можуть спричинити зіткнення з Північноатлантичним альянсом у Чорному морі, оскільки РФ постійно намагається розширити зону свого контролю.
Джерело: ВМС ЗС України
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов