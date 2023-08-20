Українські захисники нададуть відчутну відповідь за теракт у Чернігові – Зеленський

Українські військові нададуть Росії відчутну відповідь за ракетний теракт у Чернігові.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 19 серпня.

– Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному й кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, семеро людей загинули в Чернігові від російської ракети, серед них дівчинка, її звали Софія, шість років їй було… Мої співчуття рідним! Поранених і травмованих – 144, і серед них 15 дітей. Ракета просто по центру міста. І це – у свято Преображення Господнього, православне свято, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що рятувальну операцію в місті проводили загалом 140 людей, серед яких були медики, екстрена допомога, військові, місцева влада та інші.

– Дякую кожному й кожній, хто рятував життя дітям, дорослим – усім. І особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та Вячеслава Прохоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка та Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовка та Андрій Зеляка, – додав президент.

Глава держави додав, що впевнений, що українські захисники дадуть “відчутну відповідь” Росії за цей теракт.

Крім того, Зеленський підбив підсумки роботи своєї команди у Швеції, куди глава держави прибув з офіційним візитом.

– Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка – СV90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті. Не лише постачання від партнерів – хоча і його прискорюємо, – але й виробництво в Україні. Наше виробництво. Нове виробництво, – сказав він.

Зеленський наголосив, що між країнами є домовленість про виготовлення СV90 в Україні.

– Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо, – додав він.

Глава держави розповів, що другим результатом це поставки САУ Archer для наших артилеристів.

– Уже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні, – повідомив він.

Третім результатом є сучасна авіація, а саме – винищувачі Gripen.

– Дуже-дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений: ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Gripen – класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни вже починають тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами ми наближаємося до того, щоб Gripen з’явились у нашому небі, – сказав він.

Глава держави додав, що мав сьогодні розмову з премʼєр-міністром Швеції та представниками шведських парламентських партій.

– Працюємо над початком етапу з тренуванням наших хлопців на Gripen. Деталі ми обговоримо, – заявив він.

Разом із цим Володимир Зеленський розповів про “хорошу й змістовну аудієнцію” в Короля Швеції Карла XVI Густава та Королеви Сільвії, де президент був з першою леді Оленою Зеленською.

Джерело : Офіс президента

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